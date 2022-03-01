Bartın Üniversitesi ‘Bölgesel Kalkınma' odağında öncü çalışmalar yapıyor

Dr. Orhan Uzun'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda bölgesel kalkınma, kalite ve sürdürülebilir gelişim başta olmak üzere birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bartın Üniversitesi bilimsel, kültürel, sanatsal ve idari anlamda elde ettiği başarılarla dolu yılları geride bırakarak, bölgesinde öncü bir üniversite olma yolunda önemli adımlar attı. Bu kapsamda “Daha İyi Bir Bartın Üniversitesi” için düzenlenen akademik kurul toplantılarında bölgesel kalkınma, kalite ve sürdürülebilir gelişim başta olmak üzere birçok konuda görüşler alındı. “Birlikte Başarıyoruz” anlayışıyla 9 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde gerçekleştirilen toplantılar Dr. Orhan Uzun başkanlığında gerçekleştirildi.

“Sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle gayret gösteriyoruz”

Bartın Üniversitesinin bilimsel alanda kat ettiği yolun önemine değinen Rektör Uzun, bu yükselişi sürdürülebilir bir şekilde ve artarak devam etmesi noktasında gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yerimizi her geçen gün yükseltmeyi başarıyoruz. Gerek yayın sayıları gerek yapılan atıf sayıları olsun geride bıraktığımız 5 yılda önemli bir ivme kazandık. Elbette Üniversitemizin yükselişi bunlardan ibaret değil. Proje anlamında da büyük bir gelişim gösteriyoruz. Değerli öğretim elemanlarımızın gayretleri sonucunda proje sayılarımızı önemli oranda arttırdık. İnanıyorum ki gelecek yıllarda da bu büyümemiz sürecek ve Üniversitemizin adını daha üst sıralarda görmeye devam edeceğiz” dedi.

Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı ile birlikte belirlenen hedeflere yönelik yapılan çalışmaların önemine atıfta bulunan Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı ile birlikte ‘Sürdürülebilir İyileşme ve Kalite' ekseninde sürdürdüğü çalışmalar neticesinde kararlı adımlar attık. Kalite kültürünü tabana yaymaya ve bunu sürdürülebilir kılmaya gayret gösterdik. Hedefler belirledik, planlamalar yapıp uygulamaya koyduk. Bunun sonuçlarını görüyor olmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

“Bölgesel kalkınma ekseninde geleceğimize değer katıyoruz”

Rektör Uzun, üniversite olarak bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade ederek “Ülkemizin gelişim stratejileri doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyor ve bölgemizle iş birliği içinde önemli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' ihtisaslaşma alanına yönelik çalışmalarımız tüm paydaşlarımızın ortak katkısıyla ilerliyor. Bölgemizde gelişebilecek muhtemel sektörler üzerinde yetkin akademik kadromuzla oldukça verimli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu çabalarımızı artırarak devam ettirme kararlılığında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Akredite olan program sayıları artırmaya devam ediyoruz”

Bartın Üniversitesinin kalite yolculuğunun hızlanarak sürdüğünü aktaran Rektör Uzun, “2020 yılında 4 programın akredite olduğu, 2021 yılında bu sayının 5'e çıktığı Üniversitemizde çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor. 5 programın daha akreditasyon sürecinin devam ettiği Üniversitemizin böylece fiziki yeterlilik, akademik donanım, bilimsel olanaklar ve eğitim-öğretim noktasında yetkinliği de tescillenmiş oluyor. Bu süreci önemsiyor ve üzerinde titizlikle duruyoruz” şeklinde ifadelere yer verdi.

“Bartın Üniversitesi, öğrenci projelerinde bir marka oldu”

Proje kültürünün yaygınlık kazanması için gösterilen gayretlere de değinen Rektör Uzun, “Proje Tabanlı Öğrenme” hedefleriyle devam eden çalışmalar önemli başarıları beraberinde getirdiğini söyledi.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi 2019 yılından bu yana öğrenci projelerinde gösterdiği ivmeyi yukarılara çıkarmaya devam ediyor. Son olarak 2021 yılı birinci dönem sonuçları açıklanan program kapsamında 96 projeyle en fazla başvuru yapan ikinci yükseköğretim kurumu olan Bartın Üniversitesinin 52 projesi kabul edildi. Bu süreçte öğrencilerimizi ve onlara değer katan çalışmalarıyla akademik insan kaynağımızı tebrik ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimizi nitelikli bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz”

Öğrencileri tüm çalışmaların merkezine alan bir anlayışla eğitim-öğretime devam ettiklerini aktaran Rektör Uzun, “Nitelikli araştırma ve projelerle yeni bilgiler üretmek, gelecek nesilleri rekabet gücü yüksek, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek en önemli hedefimizdir. Bu noktada gençlerimizi çağımızın şartlarını uygun bir şekilde hazırlamak, onların edindiği bilgilerin dışında tecrübelerini de arttıracak bir noktaya ulaştırmak için teşvik etmeye devam ediyoruz. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda yer almalarını, teknoloji üreten bir ülke hedefine katkı sunmalarını istiyoruz. Çift anadal ve yandal, Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi programlardan yararlanmaları için gayret gösteriyoruz. 3 artı 1 ile 7 artı 1 eğitim modeliyle işyeri eğitimlerini en iyi şekilde almalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

“Tercih edilen bir üniversiteyiz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmalar, elde edilen başarılar ve kaliteli eğitim-öğretim ortamı kamuoyunda ilgi gördüğünü de aktararak konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Elde edilen başarılar neticesinde uluslararası öğrencilerin de tercih ettiği bir yükseköğretim kurumu olan Bartın Üniversitesi, son 5 yılda ülke sayısındaki çeşitliliği 4 kat, uluslararası öğrenci sayısını da 7 kattan fazla artırmayı başardı. Türkiye'nin 81 ilinden öğrencileri olan Bartın Üniversitesi 5 kıtadan ve 69 ülkeden bileşenlere sahip büyük bir aile oldu. Ülkemizin ve dünyanın saygın yükseköğretim kurumları arasına girmek için yoğun bir tempoda ilerlediğimiz bu süreçte her bir bileşenimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdiki hedefimiz ise gösterdiğimiz performansı sürdürülebilir kılmak ve üzerine ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek.”

Toplantılarda görüş alışverişinde bulunuldu

İki hafta süren toplantılarda “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı başta olmak üzere devam eden çalışmalar ve planlanan hedefler üzerine değerlendirmeler de yapıldı. Eğitim-öğretim stratejileri, kalite süreçleri, yerelde uluslararasılaşma çalışmaları başta olmak üzere birçok konu üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.