Bartın Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Akademik yıl açılış törenine katıldı

Dr. Orhan Uzun ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Yazıcı ve Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Törenine katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 Akademik Yılı'nın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek “Yükseköğretimde, bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim-öğretime başlamanın sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle, üniversitelerimizde eğitim-öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından ilk kez 2017-2018 eğitim öğretim yılında verilen “YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri”, ödül almaya hak kazanan akademisyenlere ve üniversitelere verildi.