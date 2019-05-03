Bartın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Kaygın TÜSEM Dönem Başkanlığı'na seçildi

Öğr. Üyesi Hüseyin Kaygın Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) Yürütme Kurulu Dönem Başkanlığı'na seçildi.

Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi Yürütme Kurulu Dönem Başkanı belirlendi. Yapılan seçimle, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD Başkanı ve Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kaygın, TÜSEM Yürütme Kurulu Dönem Başkanı oldu.

2016 yılından bu yana TÜSEM Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapan Kaygın, duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kaygın, TÜSEM hakkında bilgiler de vererek, “Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi, Üniversite Rektörlüklerinin izni ile Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezlerinin Yöneticilerinin girişimleri sonucunda 2010 yılında kurulmuş olup, TÜSEM' e üye Üniversite sayısı 109‘a ulaşmıştır. TÜSEM Konseyi Üniversitelerin Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezlerinde verilmekte olan eğitimlerin Ulusal, Avrupa ve Uluslararası kalite ve standartlarda verilmesine katkı sağlamayı ve bu yönde yapılacak her türlü çalışmaya ve projelere destek sağlamayı amaçlamaktadır” dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Dr. Öğr. Üyesi Kaygın'ı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.