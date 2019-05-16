Bartın Üniversitesi Engelsiz Erişim'de 8'inci sırada yer almayı başardı

Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Engelsiz Erişim Ödülleri'nde büyük bir başarı göstererek, 80 üniversiteden yapılan 653 başvuru arasından 8'inci sırada yer almayı başardı.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) “Öğrenci Dostu Yeni YÖK” anlayışıyla, özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleriyle birlikte sosyal ve kültürel etkinliklere rahat katılımlarını sağlamak hedefiyle üniversiteleri teşvik etmeye devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Engelsiz Erişim Ödül Töreni'nde 'Engelsiz Üniversite Bayrakları', 'Engelsiz Program Nişanları' ve 'Engelli Dostu Birey' olmak üzere üç alanda ödüller verildi.

Bartın Üniversitesi, 80 üniversiteden yapılan 653 başvuru arasında ödül alan üniversiteler arasında 8'inci sırada yer almayı başardı. Bartın Üniversitesi'ne Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) kategorisinde toplam 6 ödül verildi.

Bartın Üniversitesi adına ödülleri Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte Engelli Öğrenci Birimi Temsilcisi Arş. Gör. Eda Çürükvelioğlu Köksal; YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın elinden aldılar.

YÖK tarafından yapılan değerlendirmede Kutlubey Yerleşkesi ve burada yer alan Edebiyat, Eğitim, Fen, İslami İlimler, Mühendislik ve Spor Bilimleri Fakültesi engelli öğrencilerin eğitim-öğretim ile sosyal ve kültürel faaliyetleri için uygun şartlarda oluşturulduğu kaydedildi.

Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) kategorisinde alınan ödüllerden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Uzun, “Kalite ve sürekli iyileştirme sloganıyla çıktığımız bu yolda engelli öğrencilerimizin her ihtiyacına uygun, örnek bir üniversite oluşturmak için büyük hassasiyet gösterdik. Üniversitemizin yeni yerleşkesi Kutlubey Yerleşkesinde yer alan fakültelerimizin fiziki altyapılarını engelli öğrencilerimizin rahat hareket edebilecekleri şekilde tasarladık. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda Yükseköğretim Kurulumuz tarafından Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) kategorisinde ödüle layık görüldük. Bartın Üniversitesi'nin engelli öğrencilerimizin de gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir üniversite olduğu böylece tescillenmiş oldu. Bu düşüncelerle ‘Yeni YÖK' anlayışıyla bizleri daima yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Gurubu Yürütücüsü Prof. Dr. Sayın Zeliha Koçak Tufan hanımefendiye ve YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi'nde kaliteli erişebilirlik bağlamında özel yaklaşım gerektiren öğrencilere yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin de altını çizerek "Üniversitemizde her alanda olduğu gibi engelsiz bir ekosistem oluşturma konusunda da çalışmalar hız kesmeden devam edecek. Tüm birimlerimizde erişilebilir bir alt yapı oluşturma, var olan alt yapının güçlendirilmesi doğrultusunda gayret gösterilecektir. Öğrenci dostu 'Yeni YÖK' anlayışı çerçevesinde özel yaklaşım gerektiren öğrencilerimizin öğrenim ve sosyal hayatlarının kolaylaştırılabilmek için Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerinin elinden gelen gayreti göstereceğine olan inancım tamdır." diye konuştu.