Bartın Üniversitesi, HSYS Belgesi alma yolundaki önemli bir süreçten geçti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sürecinde önemli çalışmalara imza atan Bartın Üniversitesi'nde, Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) gelen uzmanlar “TS 1381 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi (HSYS) Belgesi” alma sürecine dair incelemelerde bulundu.

Bartın Üniversitesi, Koronavirüs (Covid-19) tehdidi ilk ortaya çıktığı andan itibaren hızla hareket ederek gerekli önlemleri aldı ve almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile koordineli çalışmalar yürütülen üniversitede iç ve dış paydaşların sağlığını güvence altına almak amacıyla tüm çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Bu noktada Türk Standartları Enstitüsü'ne (TSE) “TS 1381 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi (HSYS) Belgesi” için başvuru yapıldı. Başvurunun ardından TSE'den gelen uzman ekip tarafından Bartın Üniversitesi kampüslerinde incelemelerde bulundu.

“Yeni normalde önemli mesafeler kat ettik”

Covid-19 sürecinde her alanda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Pandeminin ilk ortaya çıktığı andan itibaren akademik ve idari insan kaynağımız ile birlikte öğrencilerimizi virüs tehlikesinden nasıl korunması gerektiği konusunda kurduğumuz ekipler aracılığıyla ciddi önlemler aldık. Bir yandan bilimsel faaliyetler ve eğitim-öğretim süreçlerinin etkin ve dinamik olarak yürütülmesi için çalışırken diğer yandan hijyen konusunda sistematik ve sürdürülebilir bir süreç yürüttük. Bu noktada TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgesi alma yolunda önemli bir yol kat ettik” dedi.

“Uzun soluklu çalışmalarla yarınlara hazırlanıyoruz”

Rektör Uzun, etkin ve sürdürülebilir bir yöntemle devam edilen çalışmaları HSYS Belgesi ile taçlandırmak istediklerini de kaydederek “Küresel bir salgın olan Covid-19 ile mücadelede Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerinin sağlık güvenliğini arttırmak amacıyla başlattığımız çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar ve alınan önlemleri, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgesi ile taçlandırmak istiyoruz. Hijyen ve sanitasyona yönelik etkin ve sürdürülebilir çalışmalarımızın bu noktada TSE'den gelen uzman ekip tarafından da yerinde gözlemlendi. Ayrıca hijyen ve sanitasyon konusundaki etkin çalışmaları dolayısıyla Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Said Ceyhan'a ile birlikte Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.