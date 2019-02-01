Bartın Üniversitesi III. Ar-Ge Proje Pazarı başvuruları başladı

Bartın Üniversitesi'nde bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirileceği “Ar-Ge Proje Pazarı” için başvurular “projepazari.bartin.edu.tr” internet adresinden alınmaya başlandı.

Bartın Üniversitesi'nin geçtiğimiz yıl yoğun bir katılımla gerçekleştirdiği “Ar-Ge Proje Pazarı”nın üçüncüsü için proje başvuruları alınmaya başlandı. Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte proje başvuruları 12 Nisan 2019 tarihinde sona erecek. Başvuruların “projepazari.bartin.edu.tr” adresinden elektronik olarak yapılabildiği etkinlik kapsamında 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde proje sahipleri ile sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi sağlanarak, potansiyel iş birliktelikleri kurulacak. Akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde etkinlik kapsamında dereceye giren proje sahiplerine ödülleri verilecek.

Etkinliğin temaları belirlenerek, yayımlandı

“Bartın Üniversitesi III. Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinin temaları da belirlenerek “projepazari.bartin.edu.tr” adresinden yayımlandı. Ana temalar şu şekilde: Moleküler Biyoloji ve Genetik; Sağlık Bilimleri; Kimya Teknolojileri; Çevre, Orman, Tarım ve Gıda Teknolojileri; Malzeme Teknolojileri; Mühendislik Teknolojileri; Enerji Teknolojileri; Akıllı Teknolojiler; Bartın Üniversitesi ve Yerleşkesine Yönelik Uygulama Projeleri (Enerji, Tasarım, Peyzaj vb.) ve İslam Bilim Tarihi Objelerinin Tasarımı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin ödülleri verilecek

“Bartın Üniversitesi III. Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinde; Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında sadece Türkiye'nin değil dünyanın önde gelen tarihçilerinden olan Prof. Dr. Fuat Sezgin de anılacak. Bu doğrultuda III. Ar-Ge Proje Pazarı'nda “İslam Bilim Tarihi Objelerinin Tasarımı” temasına yer verildi. Ayrıca etkinlik kapsamında “III. Ar-Ge Proje Pazarı Prof. Dr. Fuat Sezgin Ödülleri” verilecek.

“Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkı sunuyoruz”

Geçtiğimiz yıl 36 farklı il ve 33 farklı üniversiteden gelen 211 katılımcının yer aldığı II. Ar-Ge Proje Pazarı'nın ardından üçüncüsünün düzenlenmesinden büyük bir heyecan ve gurur duyduklarını belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge Proje Pazarı'nın üçüncüsünü gerçekleştirecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Ar-Ge ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, örnek projelerin sergilenmesi ve ödüllendirilmesi, finansman ve altyapı sıkıntısı ile gerçekleştirilemeyen önemli projelerin ilgili kişi ve kuruluşlar ile buluşturulması hedefine yönelik gerçekleştirilecek olan “Bartın Üniversitesi III. Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğine “benim de bir fikrim var” diyen herkesi davet ediyoruz.” dedi.

“Prof. Dr. Fuat Sezgin genç nesillere anlatılacak”

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısını yaşatarak genç nesilleri aktarmanın önemine vurgu yapan Rektör Uzun, “III. Ar-Ge Proje Pazarı'nda ülkemizin önemli değerlerinden Prof. Dr. Fuat Sezgin'i de anacağız. Bu kapsamda Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam medeniyetine katkılarını aktaracağımız etkinliğimizde, dereceye giren proje sahiplerine ise ‘III. Ar-Ge Proje Pazarı Prof. Dr. Fuat Sezgin Ödülleri' verilecektir.” diye konuştu.