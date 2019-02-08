Bartın Üniversitesi iki alanda daha burslu doktora eğitimi verecek

Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) “100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi” kapsamında 2 yeni alanda daha doktora eğitimi verecek.

Bartın Üniversitesi tarafından “Akıllı Enerji Sistemleri” ve “Peyzaj Mimarlığı” alanlarında doktora eğitimi verilmesiyle ilgili yapılan başvuru, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı. Böylece YÖK tarafından hazırlanan program kapsamında Bartın Üniversitesi'nde devam eden “Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler”, “Sürdürülebilir Ormancılık” ile “Orman Ürünleri ve Teknolojisi” alanlarına 2 yeni program daha eklenmiş oldu.

Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bu dönem eğitimlerin başlayacağı “Akıllı Enerji Sistemleri” ve “Peyzaj Mimarlığı” bilim dalları için üçer kişi olmak üzere toplamda 6 kontenjan belirlendi. Programlara yapılacak başvuralar ise önümüzdeki günlerde Bartın Üniversitesi resmi internet sayfası “www.bartin.edu.tr” adresinden duyurulacak.

Ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak YÖK tarafından hazırlanan programın önemine vurgu yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi” Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağını karşılama doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

Rektör Uzun, “YÖK'ün hizmete sunduğu 100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağına büyük fayda sağlayacaktır. Ülkemizin ihtiyaçlarına uygun olarak seçilen alanlarda öğrenciler ciddi bir eğitim sürecinden geçerken aynı zamanda ayda 2 bin 250 TL burs alabilecek. Bu noktada geçtiğimiz dönemlerde açtığımız ‘Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler', ‘Sürdürülebilir Ormancılık' ile “Orman Ürünleri ve Teknolojisi” alanlarında eğitimlerimiz devam etmektedir. Bu dönem öğrenci alacak programlarımızla da günümüzün en önemli ihtiyaçlarından enerjinin optimum verimlilik sağlanarak kullanılması ile yaşam alanlarımızın korunarak geliştirilmeleri hedefiyle nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye gayret göstereceğiz. Bu düşüncelerle, böylesine önemli bir projeye çok değerli iki alanla daha destek verecek olmaktan dolayı mutluluk duyuyor, üniversitemizin yetkinliğine güvenen YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç hocamıza ve tüm YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.