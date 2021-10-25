Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı başladı

Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği yoğun bir katılımla başladı.

Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen bölgenin en önemli bilim organizasyonlarından ‘IV. Ar-Ge Proje Pazarı' etkinliği yüzlerce proje sahibinin katılımıyla başladı. Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte 14 ana temada ve toplamda 107 farklı kategoride proje fikirleri yarışıyor. Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce katılıcımın olduğu etkinlikte çeşitli üniversitelerden ve sektör temsilcilerinden oluşan bilim kurulu değerlendirmeler yapıyor.

Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağını arttırmanın amaçlandığı Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğine önemli isimler de destek veriyor. Etkinliğin Onur Kurulunda Bartın Valisi Sinan Güner, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, TÜBİTAK TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek ile Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yer alıyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yoğun bir katılımın olduğu etkinlikle ilgili duyduğu mutluluğu dile getirerek “Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturulmasını hedeflediğimiz proje pazarında, sunulan fikirler bizleri heyecanlandırıyor. Kararlı adımlarla tüm bileşenlerimizle üzerinde durduğumuz ihtisaslaşma alanımız doğrultusunda geleceğimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.