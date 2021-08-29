Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı başvuruları başladı

bartin.edu.tr” internet adresinden alınmaya başlandı.

Bartın Üniversitesinin geçtiğimiz yıllarda yoğun bir ilgiyle gerçekleştirdiği “Ar-Ge Proje Pazarı”nın dördüncüsü için başvuru süreci başladı. Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinliğin proje başvuruları 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. Başvuruların “projepazari.bartin.edu.tr” adresinden elektronik olarak yapılabildiği etkinlik kapsamında 25-26 Ekim 2021 tarihlerinde proje sahipleri ile sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi sağlanarak potansiyel iş birliktelikleri kurulacak. Akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde dereceye giren proje sahiplerine toplamda 20 bin TL'nin üzerinde ödül verilecek.

Etkinliğin temaları yayımlandı

Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin temaları farklı üniversitelerden ve sektör temsilcilerinden oluşan Bilim Kurulu tarafından belirlendi. Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği etkinlikte çeşitli disiplin ve kategorilerde yarışmaların düzenlenmesine karar verildi.

Etkinlik kapsamında “Akıllı Teknolojiler”, “Bulut Teknolojisi”, “Büyük Veri ve Analitik”, “Dijital Dönüşüm”, “Enerji Teknolojileri”, “Filyos Yatırım Havzasına Yönelik Projeler”, “Katmanlı Üretim”, “Kimya ve Biyoteknoloji”, “Nesnelerin İnterneti”, “Otonom Robotlar”, “Siber Güvenlik”, “Simülasyon”, “Sürdürülebilir Çevre ve Şehircilik” ile “Yatay ve Dikey Sistem Entegrasyonu” ana temalarına yer verildi. Ayrıca IV. Ar-Ge Proje Pazarı ile Lise Kategorisinde de projelere yer verilecek.

“Bilim ve teknoloji alanında girişimcilik kültürünün geliştirilmesini hedefliyoruz”

Ülkemizin milli ve yerli teknoloji hamlesine katkılar sunmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkı sunmak amacıyla düzenlediğimiz Ar-Ge Proje Pazarı'nın dördüncüsünü gerçekleştirecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Ar-Ge ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, örnek projelerin sergilenmesi ve ödüllendirilmesi, finansman ya da diğer yetersizlikler ile hayata geçirilemeyen önemli projelerin ilgili kişi ve kuruluşlar ile buluşturulması hedefine yönelik gerçekleştirilecek olan ‘Bartın Üniversitesi IV. Ar-Ge Proje Pazarı' etkinliğine ‘Benim de bir fikrim var' diyen herkesi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.