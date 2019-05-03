Bartın Üniversitesi mezunları pilav gününde buluştu

Bartın Üniversitesi mezunlarını bir araya getiren “Mezunlar Buluşuyor” etkinliği Kutlubey Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bu sene ilki düzenlenen buluşmada mezunlara pilavları kendisi dağıttı.

Bartın Üniversitesi'nin mezunlarıyla her zaman dayanışma içerisinde olmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Rektör Uzun, “Kurulduğu günden bugüne Üniversitemiz 14 binin üzerinde mezun öğrenci sayısına ulaştı. Bizim en büyük gücümüz mezunlarımız. Kendileriyle her zaman iletişim halinde olmaya çaba gösteriyoruz. Bundan dolayı ‘Mezun Bilgi Sistemi'ni oluşturduk. Bartın Üniversitesi'ni sadece personeli ve öğrencileri ile değil mezunlarının da içinde olduğu büyük bir aile olarak görüyoruz.” dedi.

Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜKARMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Seçil Eda Özkayran ise gerçekleştirilen etkinlikle bir araya gelen mezunlara “Mezun Bilgi Sistemi” tanıtarak; katılımlarını ve desteklerini istendi.

Özkayran, “Mezun Bilgi Sistemi, mezunlarımızı istihdam etmek için talepte bulunan veya bulunma potansiyeline sahip olan kurum/kuruluşlar ile üniversite öğrencileri ve mezunları arasında bağlantılar kurmak ve işe yerleşmeleri konularında destek sağlamak amacıyla kurulmuştur.” diye konuştu.

“Mezunlar Buluşması” etkinliğini geleneksel hale getirmeyi planladıklarını da kaydeden Özkayran, “Önümüzdeki yıl ikincisini düzenleyerek geleneksel hale getirmeyi planladığımız etkinlikle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca ilerleyen günlerde mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek, öğrencilerin iş yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli toplantılar da yapmayı planlamaktayız” şeklinde konuştu.

Yeniden üniversitede olmak dolayı duydukları mutluluğu dile getiren mezunlar ise bir sonraki etkinliği heyecanla beklediklerini ifade ettiler.