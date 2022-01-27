Bartın Üniversitesi mezunu Hasan Engin, Türkiye Şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan milli sporcu Hasan Engin, Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Kick boksta yılın ilk yurt içi organizasyonu olan Türkiye Kick Boks Turnuvası, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Durugöl Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 76 ilden 4 bin 300 sporcunun katıldığı turnuvada, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan milli sporcu Hasan Engin, 2 maç nakavt ve 2 maç üstün puan ile rakiplerini geçerek altın madalyaya uzandı. Birincilik kürsüsüne çıkan Engin, mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmeye de hak kazandı.

Birincilik kürsüsüne çıkan başarılı sporcuyu tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak her alanda sürdürülebilir bir gelişme göstermeye devam ediyoruz. Akademik ve idari insan kaynağımız, öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük gayret gösteriyor. Hedefimiz alanında yetkin nitelikli mezunlar yetiştirerek ülkemizin gelişimine katkılar sunmak. Bu doğrultuda Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarından Hasan Engin'i aldığı başarıdan dolayı kutluyorum. Hasan Engin'in öğrenciliği döneminde elde ettiği başarılara yenilerini eklemesi ve ülkemizi temsilen turnuvalarda yer alacak olması bizim için övünç kaynağı olmuştur” ifadelerini kullandı.