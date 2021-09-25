Bartın Üniversitesi mezunu Rabia Elik, Türkiye Şampiyonu oldu

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Lütfullah Aksungur Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonasında 45 ilden 700 sporcu mücadele etti. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası öncesi milli takım seçmelerinin yapıldığı şampiyonada Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden bu yıl mezun olan milli sporcu Rabia Elik, 50 kiloda şampiyon oldu.

Birincilik kürsüsüne çıkan başarılı sporcuyu tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak her alanda sürdürülebilir bir gelişme göstermeye devam ediyoruz. Akademik ve idari insan kaynağımız, öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük gayret gösteriyor. Hedefimiz alanında yetkin nitelikli mezunlar yetiştirerek ülkemizin gelişimine katkılar sunmak. Bu doğrultuda Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinden bu yıl mezun olan Rabia Elik'in öğrenciliğinde aldığı başarılara mezun olduktan sonra da devam ediyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olmaya devam eden değerli mezunumuzu en kalbi duygularla tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.