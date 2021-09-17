Bartın Üniversitesi mezunu Şeyda Başa, KPSS Türkiye birincisi oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sonuçlara göre Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programı mezunu Şeyda Başa, kendi alanında Türkiye birincisi oldu. Yaşadığı mutluluğu dile getiren Şeyda Başa, Bartın Üniversitesi mezunu olarak elde ettiği başarıdan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Başa, “Hiçbir başarı tesadüf değildir. Her başarının ardında inanç ve planlı çalışmak vardır. İnsanlar inandıkça çalışır ve çalıştıkça inanır. Çalışmak tamamen bize bağlıdır. Ancak inançta çevre faktörü de önemlidir. Bu çevrenin içerisinde öğretmenler çok büyük yer kaplar. Bizim üniversitemizde tüm hocalarımız bize her şeyden önce inandılar ve kendimize inanmayı öğrettiler. Bizi bir heykeltıraşın heykelini şekillendirdiği gibi şekillendirdiler, geleceğe hazırladılar. Bir gün bir hocamız ‘Biz size nasıl öğretmen olunur onu öğretiyoruz' demişti, ben bu sözü hiç unutmadım. Evet, nasıl öğretmen olunur, bize bunu öğrettiler. İşte sadece bu yüzden bile üzerimizde emeği geçen tüm hocalarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Geleceğin öğretmenlerine de seslenen Şeyda Başa, “Bu süreçten geçen veya geçecek olan öğretmen arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. İnanın ve planlı çalışın. Asla pes etmeyin. Tünelin ucunda bir ışık var ve sizin ona ulaşmanızı bekliyor. Bu ulaşmanın anahtarı kendinizi tanımak, nasıl öğrendiğinizi ve en verimli zamanınızı bilmek. Ayrıca sınırlarınızı bir miktar zorlamak. Kendinize şu soruyu sorun ve harekete geçin: O ışığa neden ulaşamayasınız ki?” ifadelerini kullandı.

Elde ettiği başarılardan dolayı Şeyda Başa'yı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizi tüm çalışmalarımızın merkezine alıyoruz. Onların geleceğimizin mimarları olacağı inancıyla hareket ediyor, nitelikli bireyler olarak mezun olmaları için durmadan çalışıyoruz. Gençlerimize mutlu bir gelecek sunmak için 21. yüzyılın gerektirdiği kaliteli eğitim standartlarını onlara sunuyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde birçok programımızın kalite standartlarına uygunluğunun tescillendiğini de gururla vurgulamak istiyorum. Bu düşüncelerle Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilen programlarımızdan biri olan Türkçe Öğretmenliği Programından mezun öğrencilerimizden Şeyda Başa'yı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Genç öğretmenimizin yetiştirdiği yeni nesillerle ülkemizin kalkınmasına değer katmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.