Bartın Üniversitesi mobil uygulaması yayınlandı

Bartın Üniversitesinin Android ve IOS işletim sistemlerine uygun olarak geliştirilen mobil uygulaması, ‘Google Play' ile ‘App Store' üzerinden ilk kez kullanıma sunuldu.

Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde geliştirilen uygulama ile öğrenciler, üniversite personeli ve tüm ziyaretçiler artık bilgiye daha hızlı erişebilecek.

‘Google Play' ve ‘App Store' üzerinden yayınlanan mobil uygulamayla üniversite mensupları akıllı telefonlarını kullanarak duyuruları, haberleri takip edebilecek, etkinliklerinden haberdar olacak, akademik takvim, not durum bilgisi, günlük yemek listesi ve otobüs saatleri gibi bilgilere kolayca ulaşabilecek. Aynı zamanda kullanıcılar, akademisyen bilgileri, konum bilgileri ile iletişim numaralarına da erişebilecek. Bunun yanında Bartın Üniversitesi ile ilgili kurumsal değerlendirme verileri de uygulama ile cepte olacak. Uygulama ile önemli duyurular artık anlık olarak mesaj atılabileceği gibi Üniversite mensupları arasındaki iletişim kanallarını sürekli açık tutmak ve Rektörlüğe müracaatların 24 saat gerçekleşmesini mümkün kılmak amacıyla kurulan Rektörlük İletişim Merkezi'ne de ‘RİMER' sekmesini tıklayarak ulaşabilecek.

Bartın Üniversitesi tarafından ilk kez uygulamaya konulan mobil uygulamanın bilgiye kolay ve hızlı erişimi daha da kolaylaştıracağının altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kullanıcı deneyimleri ön planda tutulup, akıllı mobil cihazlara uygun olarak oluşturulan uygulamanın hayırlı olmasını diledi. Rektör Uzun, “Üniversitemiz kurumsal web sitesi gelişen teknolojik eğilimlere uygun olarak yenilenmesinin ardından, Android ve IOS işletim sistemlerine uygun olarak geliştirilen uygulamayı da yayına aldık. Tüm iletişim araçlarında daha kaliteli ve kolay bir kullanım sağlanacağı uygulamayla öğrencilerimiz, üniversite personeli ve paydaşlarımızın aradıkları bilgiye kolayca ulaşma imkânı sunuldu. Her gün daha iyisi için gayret gösterdiğimiz Üniversitemizde, uygulamanın geliştirilmesinde emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Bartın Üniversitesinin bilişim sistemleri altyapısını güçlendirmek için son üç yılda 2 milyon liranın üzerinde yatırım yapıldığını da vurgulan Rektör Uzun, “Yapılan yatırımlar sonucunda son 3 yılda internet hızında 3 kata varan bir artış olurken, kablosuz bağlantı kapsama alanı genişletildi.” diye konuştu. Rektör Uzun, “Üniversitemizde bilimsel bilginin üretimine yardımcı olmak, etkileşimli, yüksek hızlı ve sürdürülebilir bir sistem oluşturmak konusunda büyük gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımız sonucunda ciddi anlamda bir gelişme göstererek, üniversitemizdeki toplam internet hızını 830 Mbit/s'ye kadar çıkardık. Kablosuz bağlantı noktalarını da arttırdık ve çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.