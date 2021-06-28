Bartın Üniversitesi öğrencileri ABD'deki model uydu yarışmasında önemli bir başarı elde etti

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Aeris-03 Takımı ilk defa katıldıkları Amerikan Uzay Topluluğu (AAS) tarafından düzenlenen CanSat Competition Model Uydu Yarışması'nda önemli bir başarı elde etti.

Bartın Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü öğrencilerinin kurduğu Aeris-03 Takımı, model uydu projeleriyle güzel bir başlangıç yaptı. Amerikan Uzay Topluluğu (AAS) tarafından düzenlenen CanSat Competition Model Uydu Yarışmasına ilk defa katılan öğrenciler, farklı ülkelerden onlarca takımın katıldığı yarışmada ilk iki aşamayı ilk 10'da tamamladı. Finale kalan 30 takım arasında yer almayı başaran Aeris-03 Takımı, Türkiye'den sıralamaya giren 5 takımdan biri oldu.

Yarışma hakkında bilgiler veren Proje Akademik Danışmanı, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Evrim Güler, “Aeris-03 model uydu takımımızın üyeleri Berfin Aykal, Menderes Ersöz, Murat Üstünsoy ve Mücahit Erkan Oyğun ile birlikte CanSat 2021 Model Uydu Yarışmasının ilk etabında tüm dünyadan katılım sağlayan yarışmacılar arasında 5. sırada yer bulduk. Bir sonraki etap için davet alarak sunumlar gerçekleştirdik. CDR aşamasına geldiğimizde ise U.S. Naval Research Lab ve NASA yetkilileri tarafından dünya sıralamasında 10'uncu olarak finallere katılmaya hak kazandık. Final aşamasında Bartın Üniversitesi, Karabük Demir Çelik Fabrikası ve RedBull firmasının destekleriyle Çevresel Test ve Canlı Uydu Fırlatılması sunumları NASA'daki yetkililere sunularak dünyadaki ilk 30 takım arasında yer almayı başardı” dedi.

Güler, Aeris-03 Takımının projelerinin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini de ifade ederek “Model uydu takımımız ‘Akçaağaç Tohumu Bilim Yükü' konulu TÜBİTAK 2209-A öğrenci projeleri kapsamında desteklenerek öğrencilerimiz uzay sondalarının çalışma prensipleri hakkında araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Buna ilave olarak, model uydu takımımız gelecek projelerinde ‘Sürü Cep Uyduları' hakkında çalışmalarına devam edecektir” diye konuştu.

Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle birlikte ülke olarak hedeflerimize katkı sunmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesinin her bir bileşeni gibi öğrencilerimiz de durmadan çalışıyor ve geleceğimize değer katmaya devam ediyor. Elektrikli otomobil üreten, insansız hava aracı ve roket tasarlayan öğrencilerimiz yeni yetkinlikler kazanarak, yeni maceralara atılıyor. Bu düşüncelerle model uydu üreterek ilk defa katıldıkları yarışmada önemli bir başarı elde eden öğrencilerimizi ve onlara destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde ifadelere yer verdi.