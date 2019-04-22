Bartın Üniversitesi öğrencilerinin 11 projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Bartın Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan 11 proje "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında destek almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi'nden 5 öğrencinin, Mühendislik Fakültesi'nden 4 öğrencinin, Bartın Orman Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi'nden ise birer öğrencinin hazırladıkları projeler "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında kabul edildi.

Bu kapsamda; Fen Fakültesi'nden Kazım Erdem Karaoğlanlı “Kemik Büyüme Faktörü 2 (Bmp-2)'Nin Hücre Kültürü Çalışmalarında Kullanmak için Rekombinant Olarak Üretilmesi”, Gamze Gülden'in “Punisik Asidin C6 Sıçan Glioma Hücreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması”, Busenur Çelebi'nin “Kudret Narı (momordica charantia l.) ve Zeytinyağı Karışımının Yararlı Bakteriler Üzerine Etkisi”, Gökhan Günay'ın “Malva Vulgaris (Küçük Yapraklı Ebegümeci) Bitkisinin İnsan Meme Kanseri Hücre Hattı (Mcf-7) Üzerine Sitotoksik Etkisinin Belirlenmesi” ile Melisa Beyhan ve Ecem Seçginli'nin “Drosophila Melanogaster'de Antidepresan (Sitalopram) Kullanılarak Oluşturulan Oksidatif Strese Karşı C Ve E Vitamininin Koruyucu Etkisi” adlı projeleri desteklenmeye uygun görüldü.

Mühendislik Fakültesi'nden Aslıhan Atar'ın “Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Üretilen Cao-Mgo-Al2o3-Sio2 (Cmas) Tozlarının Yüksek Sıcaklıklarda Termal Bariyer Kaplamalar (Tbc) Üzerindeki Korozyon Davranışlarının İncelenmesi”, Zeynepnur Baran'ın “Bazalt Fiber ve Pirinç Kabuğu Külünün Silindirle Sıkıştırılmış Beton (Ssb) Yol Kaplama Karışımlarının Tasarım Performansına Etkilerinin Araştırılması”, Fadime Aydın'ın “Endüstriyel Atıkların Silindirle Sıkıştırılmış Beton (Ssb) Kaplama Karışımlarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması” ve Gökhan Günay'ın “Malva Vulgaris (Küçük Yapraklı Ebegümeci) Bitkisinin İnsan Meme Kanseri Hücre Hattı (Mcf-7) Üzerine Sitotoksik Etkisinin Belirlenmesi” adlı projeleri de TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Desteklenecek projeler arasında Bartın Orman Fakültesi'nden Kübra Derin'in “Bartın A4 Karesinde Asteraceae Familyasına Ait Türlerin Teşhisi ve Herbaryuma Kazandırılması” ile İslami İlimler Fakültesi'nden Nursel Dağdelen'in “Değerler Eğitimi Açısından Rafadan Tayfa Çizgi Filminin Değerlendirilmesi” adlı projeler de yer alıyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, projelerin kabul edilerek hayata geçirilecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Geleceğin bilim insanları olarak gördüğümüz öğrencilerimizi gösterdikleri gayret ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Gençlerimizi geleceğe hazırlayan öğretim elemanlarımıza da öğrencilerimize olan destekleri ve özverilerinden dolayı kutluyorum. İnanıyorum ki öğrencilerimiz gösterdikleri gayretle ilerleyen tarihlerde daha birçok başarıya imza atacaktır. Bu düşüncülerle, ayrıca bu tür destek programları ile öğrencilerimize kendilerini kanıtlama imkânı sunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal'a teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.