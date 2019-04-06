Bartın Üniversitesi öğrencisi ABD'nin saygın bursunu kazandı

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencisi Onur Gürbüz, Türkiye'de az sayıda öğrenciye verilen ‘Fulbright Eğitim Komisyonu Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu' almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi Onur Gürbüz, ABD'nin en saygın burslarından biri olan ‘Fulbright Eğitim Komisyonu Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu' almaya hak kazandı.

Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından yapılan mülakatı başarıyla tamamlayan Gürbüz, yapılan yüzlerce başvuru arasından Türkiye'de burs almaya hak kazanan 11 öğrenciden biri oldu.

SHMYO İlk ve Acil Yardım Programı öğrencisi Gürbüz, 2019-2020 akademik yılda ABD'de alanıyla ilgili teknik bilgilerini, liderlik becerilerini ve yabancı dilini geliştirmeye yönelik eğitimler alacak. Burs programı kapsamında aynı zamanda profesyonel staj, alan çalışması ve sosyal etkileşim konularında da öğrenim imkanı sağlanarak, eğitimler tamamlandığında katılım sertifikası verilecek.

“Kendimi geliştirmem için önemli bir fırsat olacak”

Burs kapsamında alacağı eğitimleri bir fırsat olarak değerlendiren Gürbüz, “Bartın Üniversitesi'nde aldığım eğitimin ardından ABD'de de alanımla ilgili çalışacak olmak beni oldukça heyecanlandırıyor. Aldığım eğitimler beni mesleğimde daha yetkin kılacaktır. Bu bursu kazanmamdaki en büyük etken üniversitemde aldığım eğitimdir. Bu noktada, yakın ilgileri ve destekleri için SHMYO Müdürümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ'a, çok değerli katkıları ve yönlendirmeleri için ise Öğr. Gör. Dr. Güneş Günay Sezer ile birlikte tüm hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise SHMYO öğrencisi Gürbüz'ü tebrik ederek, “Uluslararası hareketlilikler öğrencilerimizin entelektüel bilgi birikimine katkı sunacağı gibi sosyal ve kültürel gelişimine de yardımcı olacaktır. Bu noktada yurt dışı öğrenim fırsatları konusunda öğrencilerimizi bilgilendiriyor ve yönlendiriyoruz. Sadece Erasmus programı ile 2018-2019 akademik yılı içerisinde 46 öğrencimizi eğitimlerinin bir kısmını Avrupa Birliği ülkelerinde tamamlamaları için gönderdik. 20 öğrencimiz ise yine bu akademik yılda stajlarını Avrupa Birliği ülkelerinde yapacaklar. Bu düşüncelerle söz konusu fırsatlardan yaralanmaya hak kazanan tüm öğrencilerimizle birlikte İlk ve Acil Yardım Programı öğrencimiz Onur Gürbüz'ü de aldığı burs dolayısıyla kutluyorum. Öğrencilerimiz, Üniversitemizde aldıkları eğitimle birlikte yurt dışı fırsatlarından da yararlanarak kendilerini daha da geliştirecek ve alanlarına önemli katkılarda bulunabileceklerdir” diye konuştu.

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, 1949 yılında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan ikili anlaşma ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen 13 Mart 1950 tarih ve 5596 sayılı kanun çerçevesinde çalışmalarına başladı. Komisyon, Türk ve Amerikalı üniversite mezunlarını, akademisyenleri, sanatçıları ve kamu görevlilerini eğitim, yaşam ve seyahat masraflarını kapsayan burslarla destekleyerek ve ABD'de eğitim almak isteyen öğrencilere eğitim danışmanlığı hizmeti sunuyor. 70'inci yılını kutlayan Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, kurulduğundan bu yana yaklaşık 6 bin 500 Türk ve Amerikalı öğrenci ile akademisyene burs olanağı sağladığı biliniyor. Komisyon; Yüksek lisans, doktora, doktora tez araştırma, doktora sonrası araştırma, akademik araştırma, yabancı dil öğretim asistanlığı ve meslek yüksekokulu gibi birçok alanda yapılan değerlendirmelerin ardından burslar veriyor.