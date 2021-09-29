Bartın Üniversitesi öğrencisi Batuhan Sancak Avrupa üçüncüsü oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Batuhan Sancak, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda bronz madalya aldı.

Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Batuhan Sancak önemli bir başarıya imza attı. U23 erkekler 67 kiloda silkmede 152 kilo ile Avrupa 3'üncüsü olmayı başaran Sancak, koparmada 117 kilo ve toplamda ise 269 kilo kaldırdı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, elde ettiği başarıdan dolayı genç sporcu Batuhan Sancak'ı tebrik ederek, “Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin başarıları taçlanarak artmaya devam ediyor” dedi.

Bartın Üniversitesi'nin en önemli bileşenlerinden birinin öğrenciler olduğunun altını çizen Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle geleceğe sağlam adımlarla yürüyor. Spor alanındaki başarılar da bu vizyonun bir sonucu olarak azim, istek ve çok çalışarak elde ediliyor. Genç sporcularımız ulusal ve uluslararası müsabakalarda yeni başarılarla gururlandırmaya devam ediyor. Bu düşüncelerle öğrencimiz Batuhan Sancak'ı kutluyor, başarılarının artarak devamını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.