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Bartın Üniversitesi öğrencisi Doğucan Şevik, Türkiye Şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Doğucan Şevik, Klasik Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonu oldu.


Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen “Özer Baysaling Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, Avrupa Milli Takım Seçmeleri” tamamlandı. İstanbul Pendik'te gerçekleştirilen müsabakalarda Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Doğucan Şevik, Büyük Erkekler - 168 cm Klasik Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonu oldu.


Aldığı başarıdan dolayı Doğucan Şevik'i tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversitemiz öğrencileri olan genç sporcularımız her alanda gösterdikleri üstün performansla üst sıralarda yer almaya, madalyalar toplamaya ve kupalar kaldırmaya devam ediyor. Türk Sporuna değer katma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Spor Bilimleri Fakültemizin tüm bileşenleri bu hedefle durmadan çalışıyor. Gerek ulusal gerek ise uluslararası alanda alınan başarılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Çok çalışarak ve azmederek alınan bu başarılarla gurur duyuyor, Doğucan Şevik ile birlikte tüm sporcularımızı ve onları geleceğe hazırlamak için büyük gayret gösteren akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Bartın Üniversitesi olarak sporun birçok dalında gösterdiğimiz bu başarılar olimpiyat dereceleriyle taçlanacaktır” dedi.

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