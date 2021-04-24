Bartın Üniversitesi öğrencisi Ekrem Öztürk, Avrupa ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Ekrem Öztürk, Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Ekrem Öztürk, ikincilik kürsüsüne çıktı.

Grekoremen 55 kiloda yarışan milli sporcu Öztürk, çeyrek final karşılaşmasında Ermeni Rudik Mkrtchyan, yarı finalde de Belaruslu Artsiom Katsar'ı mağlup ederek finale çıkmıştı. Finalde, Rus Emin Sefershaev ile karşılaşan Öztürk, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Elde ettiği başarılardan dolayı milli sporcuyu tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi'nin başarılı sporcularından biri olan Ekrem Öztürk, Avrupa ve dünya üçüncülüğünün ardından yeni bir başarıya daha imza attı. Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi'nde 24 farklı branşta 171 milli sporcunun olduğunu da hatırlatarak “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri ‘tribünde değil, odağında ol' anlayışla bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınması için büyük gayret sarf ediyor. Sürdürülebilir bir gelişim göstererek her geçen gün kendimizi yeniliyor ve yeni başarılarla geleceğe yürüyoruz. Akademik ve sportif alanda elde ettiğimiz kazanımlar Üniversitemizin tercih edilebilirliğine de pozitif olarak yansıyor. Bu düşüncülerle bizleri yakından takip ederek iyi dileklerini ileten Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın şahsında tüm YÖK Üyelerimize verdikleri destekten dolayı müteşekkirim. Ayrıca şehrimizdeki birlikteliğin oluşmasındaki gayretleri ve Bartın'ımızın kalkınmasına yönelik teşviklerinden dolayı Valimiz Sinan Güner'e, Milletvekilimiz Yılmaz Tunç'a, gösterdikleri iş birliğiyle desteklerini esirgemeyen tüm il yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.