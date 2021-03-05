Bartın Üniversitesi öğrencisi Ekrem Öztürk, Milli Takım seçmelerinde şampiyon oldu

Avrupa ve Dünya şampiyonası için Grekoromen Güreş Milli Takımı kamp kadrosunun belirlenmesi amacıyla düzenlenen Milli Takım seçmeleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda milli takım kampına davet edilen isimler belirlendi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen karşılaşmalarda Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Ekrem Öztürk, performansıyla göz doldurdu. 100'e yakın sporcunun katıldığı müsabakalarda tüm rakiplerini geçmeyi başaran Öztürk, 55 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı ve milli takım kampına davet edilen ilk isim oldu.

Yeni bir başarıya daha imza atarak herkesi gururlandıran Ekrem Öztürk'ü tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle geleceğe sağlam adımlarla yürüyor. Spor alanındaki başarılar da bu vizyonun bir sonucu olarak azim, istek ve çok çalışarak elde ediliyor. Bu doğrultuda başarılarına bir yenisini daha ekleyen öğrencimiz Ekrem Öztürk'ü kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.