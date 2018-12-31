Bartın Üniversitesi öğrencisi “Genç Peyzaj Mimarı Ödülü” aldı

Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı öğrencisi Mehmet Cemil Aktaş'a Peyzaj Mimarlığı Odası tarafından “Turgay (Türkay) Ateş Genç Peyzaj Mimarı Ödülü” verildi.

Peyzaj Mimarlığı Odası tarafından düzenlenen 10. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri sahiplerini buldu. Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı faaliyetlerinin tanıtılması, özendirilmesi, güzel sanatların teşvik edilmesi, mesleğin gelişiminin desteklenmesi ve kamuoyunun gündeminde bulundurulması amacıyla gerçekleştirilen törende Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu, Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı öğrencisi Mehmet Cemil Aktaş, 2 ödül birden aldı.

Aktaş ilk ödülünü "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi, Merkezi Derslik ve Kapalı Spor Salonu Peyzaj Projesi” ile Mimar Pınar Kesim Aktaş ve Mimar Elif Kaya ile birlikte aldı.

10. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri kapsamında 32 başvuru ve adayın seçici kurul tarafından değerlendirildiği törende, Aktaş'a “Turgay (Türkay) Ateş Genç Peyzaj Mimarı Ödülü” de verildi.

Ayrıca Aktaş ve beraberindeki çalışma arkadaşları Peyzaj Mimarlığı Odası'ndan alınan ödüllerin dışında son iki yılda yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere 9 ayrı ödül aldı.

Rektör Uzun tebrik etti

Aldığı ödüllerden dolayı Aktaş'ı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun “Her geçen gün büyüyen ve gelişen bir üniversite olarak nitelikli gençler yetiştirerek, Ülkemizin geleceğine değer katma hedefindeyiz. Bu kapsamda bölgemizden başlayarak sürdürdüğümüz çalışmalarda lisansüstü eğitimi önemsiyor, Eğitim, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde birçok programda çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) “100/2000 YÖK Doktora Bursları Projesi” kapsamında ‘Sürdürülebilir Ormancılık', ‘Orman Ürünleri ve Teknolojisi' ile ‘Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler' alanlarında doktora eğitimi vererek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağına katkı sunuyoruz. Bu doğrultuda Üniversitemizin yetkinliğine güvenen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç ve tüm YÖK üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Aldığı ödüllerle bizleri gururlandıran yükseklisans öğrencimiz Mehmet Cemil Aktaş'ı ve öğretim elemanlarımızı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.