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Bartın Üniversitesi öğrencisi milli güreşçi Haydar Yavuz, dünya ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli güreşçi Haydar Yavuz, Sırbistan’da düzenlenen Dünya Kupası’nda gümüş madalyayı ülkemizin hanesine yazdırmayı başardı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli güreşçi Haydar Yavuz, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gümüş madalyayı ülkemizin hanesine yazdırmayı başardı.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan 2019 yılı genel madalya sıralamasında 57 madalya ile Türkiye birincisi olan Bartın Üniversitesi'nin milli sporcularından yeni başarı haberleri gelmeye devam ediyor.


Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli güreşçi Haydar Yavuz, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gümüş madalya aldı. Final maçında Polonyalı Magomedmurad Gadzhiev'le olan karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçiren Yavuz, Dünya ikincisi olarak kürsüye çıktı.


Elde ettiği başarılarından dolayı milli sporcu Haydar Yavuz'u tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası müsabakalarda aldıkları derecelerle bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Üniversite öğrenimlerinin yanında yoğun bir kamp dönemi geçiren başarılı sporcular, gösterdikleri gayretin meyvelerini alıyorlar. Başarının tesadüf olmadığını kanıtlayan öğrencilerimiz hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına önemli işler yapıyorlar. Bu düşüncelerle mezunumuz Buse Tosun'un ardından bir madalyayı daha ülkemizin hanesine yazdırmayı başaran milli güreşçimiz Haydar Yavuz'u tebrik ediyorum. Türk Sporunun geleceğine dair olan inancını her zaman dile getirerek, bizlere destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bizleri yakından takip ederek, takdirlerini her zaman ifade eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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