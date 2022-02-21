Bartın Üniversitesi öğretim elemanları Kahramanmaraş'ta kütüphanecilik eğitimi verdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitimler iki gün sürdü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kütüphane çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen etkinlikte, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim elemanları tarafından “Belediye Kütüphaneleri ve Yerellik”, “Belediye Kütüphanelerinde Teknik Hizmetler”, “Belediye Kütüphanelerinde Kullanıcı Hizmetleri”, “Belediye Kütüphanelerinde Bilgi Okuryazarlığı Uygulamaları”, “Belediye Kütüphanelerinde Yara tıcı Hizmetler”, “Belediye Kütüphaneleri için Avrupa ve Amerika'dan İyi Uygulama Örnekleri” konularında eğitimler verildi.

Etkinliğin kütüphane çalışanları için oldukça fayda sağladığını ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, 2022 yılının haziran ayında yapmayı planladıkları “Kahramanmaraş Kütüphaneleri” konulu çalıştayda da Bartın Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.