Bartın Üniversitesi online seminerlerle aday öğrencilere anlatıldı

Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" etkinliği kapsamında düzenlenen online seminerlerle aday öğrencilere tanıtıldı.

YÖK tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" etkinliğinde öğretim elemanları aday öğrencilerle bir araya geldi. Bartın Üniversitesinin de yer aldığı etkinlikte 81 ilden öğrenciler sanal fuardaki standı ziyaret ederek, eğitim fırsatları hakkında bilgiler aldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen online seminerlerde de Bartın ve Bartın Üniversitesi hakkında bilgi verilerek, bilimsel çalışmalara, öğrenci başarılarına, çift ana dal ve yan dal programları, kariyer planlaması başta olmak üzere farklı konulara değinildi.

"Bartın Üniversiteli olmak"

Seminerlerin ilki, Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden mezun olan Umut Kayabaşı tarafından verildi. "Öğrenci Odaklı" eğitim anlayışıyla birlikte Bartın Üniversitesindeki kaliteli eğitim ortamından bahseden Kayabaşı, öğrenci kulüplerinin çalışmaları ve elde edilen başarıları aktardı.

Bartın Üniversitesinin ilk elektrikli otomobili olan "Çeşm-i Cihan-ı" öğrenciler olarak üretmeyi başardıklarını aktaran Kayabaşı, ikinci elektrikli otomobil olan "Gökbörü" ile de gurur duyacakları tecrübeler edindiklerini ifade etti. Kayabaşı, ayrıca Bartın'daki doğal ve kültürel güzellikler ile sosyal aktivitelerden de bahsetti.

"Bartın Üniversitesi ve yurt dışı imkanları"

Fuar kapsamında Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Burçin Kef tarafından da bir seminer verilerek, katılımcılara Bartın Üniversitesindeki yurt dışı öğrenim ve staj olanakları hakkında bilgi verildi.

Kef, "Kurulduğu yıldan itibaren öğrencilerine yurt dışı eğitim imkanları sunan üniversitemizin 3 farklı kıtadan 100'ü aşkın üniversite ile iş birliği bulunmaktadır. Bunların büyük bir kısmını Erasmus+ ve Mevlana hareketlilik anlaşmaları oluşturmaktadır. En çok tercih edilen Erasmus hareketlilikleri kapsamında sadece Avrupa'da 17 ülkeden 43 üniversiteye öğrencilerimizi gönderebiliyoruz. Ayrıca bu anlaşmalar sayesinde öğrencilerimiz, Avrupa Birliği Program ülkelerinde hareketlilik projeleri ile her eğitim kademesi için 12 aya kadar hibeli olarak eğitim alma veya staj görme imkanına da sahiptir. Her yıl onlarca öğrencimiz bu imkanlardan yararlanarak akademik ve mesleki anlamda ayrıcalık sahibi, özgüvenli, çözüm becerileri gelişmiş, büyük hedefler koyan ve kariyer hedeflerini hep üstte tutan mezunlar veriyoruz" dedi.

"Bartın Üniversitesi ve kariyer danışmanlığı"

Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Çillioğlu Karademir tarafından verilen seminerde ise öğrencilere kariyer planlamaları konusunda verilen destekleri anlattı.

Karademir, "Öğrencilerimizi kariyer ve iş bulmalarında destek sağlayan bir uygulama ve araştırma merkeziyiz. Hedefimiz öğrencilerimizin kendilerini iş hayatına hazırlamalarına katkı sağlamak. Çünkü üniversitede olmak bir başarı ve onu takip eden bir de gelecekte sizleri bekleyen bir başka başarı daha var. O da üniversiteleri öğrencilerimizin çok iyi şekilde değerlendirmeleri ve donanımlı olarak iş yaşamına başlamaları. Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bunun için çalışıyoruz. Peki, bu konuda ne yapıyoruz? Eğitim, seminer ve söyleşiler düzenliyoruz. Bartın'dan ve diğer şehirlerimizden uzmanlar ve konuşmacılar bu etkilere katılıyorlar ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşıyorlar. Seminer de eğitim konularımız güncel ve çeşitlilik içeriyor. Öğrencilerimizin kişisel becerilerini geliştirmelerini, yeterlilikleri ile donanımlarını arttırmalarına fayda sağlayacak konuları seçiyoruz" ifadelerini kullandı.