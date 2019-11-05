Bartın Üniversitesi, özel yetenekli öğrencilerin gelişimine destek verecek

Bartın Üniversitesi ve Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim alan özel yetenekli öğrenciler ile birlikte öğretmenlerin gelişimine destek verilecek.

Bartın Üniversitesi ile Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin bir protokol imzalandı. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından imzalan protokolle Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim alan özel yetenekli öğrenciler ile birlikte öğretmenlerin gelişimine destek verilecek.

Bartın Üniversitesi tarafından BİLSEM'de eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla akademik alanlarda eğitimler verilerek, patent/faydalı model, marka, tasarım ve ürün geliştirme gibi konularda etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca öğrencilerin Bartın Üniversitesi'nin laboratuvar ve araştırma merkezlerinden yararlanmaları sağlanacak.

Yüksek bir sorumluluk anlayışıyla özel yetenekli öğrencilerin gelişimine destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Özel yetenekli öğrencilerimizin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmaları amacıyla faaliyet gösteren BİLSEM'ler, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın yetiştirilmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bartın Üniversitesi olarak bizlerde bu bilinçle öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi daha iyi bir noktaya getirmenin gayretinde olacağız. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un da üzerinde önemle durduğu bu konuda, BİLSEM'de eğitim gören öğrencilerimize akademik bilginin yanı sıra 21. yüzyıl öğrenme becerilerini kazandırma doğrultusunda eğitimler vereceğiz. Bilimsel çalışmalarımızı yürüttüğümüz ve ülkemizin gelişimi noktasında önemli çalışmalar yaptığımız laboratuvarlarımız başta olmak üzere birçok eğitim alanından onların da yararlanmalarını sağlayacağız. İnanıyorum ki toprağa attığımız bu tohumlar boy verecek, büyüyecek ve ülkemizin her alanda söz sahibi olmasına katkı sağlayacaktır.” dedi.

Kamu-Üniversite iş birliği kapsamında Bartın'dan başlayarak, ülkemizin gelişimine değer katmayı hedeflediklerini de belirten Rektör Uzun, “Teknolojik çözümler üretme, ürün geliştirme, veri analiz etme, modelleme, veri haberleşme ve sistem mimarisi tasarlama ile geliştirme gibi birçok alanda destekleyeceğimiz öğrencilerimizle, ülkemizin gelişimine değer katmayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle milli eğitim alanına sundukları katkılarla birlikte bizleri her daha iyisi için teşvik eden Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a ve Bakan Yardımcılarımız Prof. Dr. Sayın Mustafa Safran, Prof. Dr. Sayın Mahmut Özer ve Sayın Reha Denemeç'e müteşekkirim. 'Yeni YÖK' anlayışıyla birlikte üniversiteleri yerelden evrensele uzanan bir çizgide bulunduğu bölgelere değer katmaları doğrultusunda hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç hocamız başta olmak üzere tüm YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca yakın ilgileri ve destekleri için Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner ile birlikte tüm il yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve siyasi parti temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Gösterdikleri iş birliğiyle desteklerini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Bilal Yılmaz Çandıroğlu ile birlikte değerli öğretmenlerimize ve öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.