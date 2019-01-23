Bartın Üniversitesi PTT ile protokol İmzaladı

Bartın Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile PTT Başmüdürü Halit Taşpınar Bartın Üniversitesi mensuplarına yönelik indirim sunulan protokol imzalandı. Protokol ile birlikte üniversite personeli ve öğrenciler PTT'nin kargo hizmetinden yüzde 60 indirimli olarak yararlanabilecek. Ayrıca bu indirimden üniversite personeli ve öğrenciler sadece Bartın'da değil tüm illerdeki PTT şubelerinden üniversite kimlik kartları ile indirimden faydalanabilecek.

Tüm gayretlerinin üniversite personeli ve öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu belirten Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesinin her yıl artan öğrenci sayısı ve fiziki gelişimine bağlı olarak hizmet ihtiyacı da artmaktadır. Bu doğrultuda öğrenci ve personelimizi kaliteli ve hızlı hizmetle en ucuz şekilde buluşturmak bizler için çok önemlidir” dedi.

Rektör Uzun, protokolün hayata geçirilmesinde başta PTT Başmüdürü Halit Taşpınar olmak üzere emeği geçenlere de teşekkür ederek “Protokol kapsamında yapılan indirimin yanı sıra Ağdacı ve Kutlubey Kampüslerinde üçer gün posta ve kargo hizmetlerinin verilecek olmasından büyük mutluluk duymaktayım. Önümüzdeki günlerde PTT tarafından Kutlubey Kampüsünde ATM hizmeti verilmeye başlanacak olması da 24 saati yaşayan yaşam alanları olan kampüslerimizde önemli bir hizmet olacaktır” diye konuştu.

Bartın PTT Başmüdürü Halit Taşpınar ise hızla büyüyen ve gelişen Bartın Üniversitesi'ne en kaliteli ve hızlı hizmeti vermeyi arzu ettiklerini ifade ederek, “Bartın Üniversitesi personeli ve öğrencilerine Ağdacı ve Kutlubey Kampüsünde önemli derecede indirimden yararlandırıyoruz. Hizmet kalitemiz günden güne artmaya devam edecektir. İmzaladığımız bu protokolle indirimlerin ve hizmetlerin devamını sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun'a teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.