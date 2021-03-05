Bartın Üniversitesi “Sağlıklı ve Güvenli Kampüs Belgesi" alma yolunda önemli bir süreçten geçti

Bartın Üniversitesi'nde Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede çalışmaları kapsamında, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından “Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi” alma yolunda ziyaretler gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi'nde, Koronavirüs (Kovid-19) tehdidi ilk ortaya çıktığı andan itibaren hızlıca hareket ederek gerekli önlemleri aldı ve almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile koordineli çalışmalar yürütülen üniversitede, virüs tehlikesinden nasıl korunması gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapılıyor ve sahadaki faaliyetlerin eksiksiz sürdürülmesi için kurulan ekipler çalışmalarına devam ediyor. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarla azami tedbirlerin alınması konusunda değerlendirmeler yapılarak uygulamalar hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazanan Bartın Üniversitesi'nde şimdiki hedef ise sağlık ve temizlik şartlarının tam olarak uygulandığı kampüslerinin “Sağlıklı ve Güvenli” olarak tescillenmesi oldu.

‘Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi'

Bartın Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hazırlanan “Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu” kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Kılavuza tam uyum sağlayarak tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği üniversitede, TSE'den gelen uzman ekip tarafından incelemelerde bulunuldu.

“Ortak sağlığımız ve geleceğimiz için çalışıyoruz”

Kovid-19 sürecinde her alanda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Rektör Uzun, “Pandeminin ilk ortaya çıktığı andan itibaren akademik ve idari insan kaynağımız ile birlikte öğrencilerimizi virüs tehlikesinden nasıl korunması gerektiği konusunda kurduğumuz ekipler aracılığıyla ciddi önlemler aldık. Bir yandan bilimsel faaliyetler ve eğitim-öğretim süreçlerinin etkin ve dinamik olarak yürütülmesi için çalışırken diğer yandan hijyen konusunda sistematik ve sürdürülebilir bir süreç yürüttük. Çalışmalarımız neticesinde TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgesini almaya değer bulunduk. Etkin ve sürdürülebilir bir yöntemle devam edilen çalışmalarımızı ‘Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi' ile de taçlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.