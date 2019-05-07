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Bartın Üniversitesi SHMYO'da görev değişimi

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Müdürlüğü görevine Doç.

Dr. Ayfer Bayındır Çevik atandı.


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un da katıldığı devir-teslim töreniyle Doç. Dr. Ayfer Bayın Çevik görevi Prof. Dr. Ahmet Karadağ'dan devraldı. Rektör Uzun, yeni görevinden dolayı Çevik'i tebrik ederek, göstermiş olduğu gayretten ve sunduğu katkılardan dolayı Karadağ'a teşekkür etti.


Rektör Uzun, “Üniversitemizde hem Sağlık Bilimleri Fakültemiz hem de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda yürüttüğümüz çalışmalarla bölgemizden başlamak üzere ülkemizin sağlık alanındaki kalkınmasına değer katıyoruz. Bir yandan bilim dünyasına katkılar sunacak çalışmalar yaparken diğer yandan da verdiğimiz eğitimle sağlık alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu düşüncelerle bugüne kadar sunduğu katkılardan dolayı Prof. Dr. Ahmet Karadağ'a teşekkür ediyorum. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik'i ise yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

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