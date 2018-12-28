Bartın Üniversitesi ‘Sıfır Atık' Projesi Açılış Töreni gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Sıfır Atık” Projesi kapsamında, Bartın Üniversitesi'nde açılış programı düzenlendi.

Bartın Üniversitesi “Sıfır Atık” Projesi açılış töreni, Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Tören; Bartın Üniversitesi'nin Ekim ayında uygulamaya koyduğu projenin tanıtım filminin izlenmesiyle başladı. Filmde; proje kapsamında yapılan toplantılardan, öğrencilere verilen eğitimlere ve uygulamanın nasıl gerçekleştirildiğine dair görüntüler yer aldı.

Etkinlikte konuşan Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Üniversitesi'nde başlatılan projenin ‘Sıfır Atık' bilincini yaygınlaştırılması doğrultusunda önemli ve örnek bir adım olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Güner, birinci ve ikinci “100 Günlük İcraat Programı”nda “Sıfır Atık” Projesi'ne yer verildiğini hatırlatarak “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde proje başlatılmıştır. Bakanlığımızın vizyon projesi olan ‘Sıfır Atık' Projesi 3 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımızın birinci 100 günlük eylem planında ‘Sıfır Atık' Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılarak 750 kamu kurumunda uygulamaya geçilmesi planlanmıştır. İkinci 100 günlük icraat programında ise “Sıfır Atık” Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında uygulamaya geçilen kamu sayısının 13 bine yükseltilmesi hedeflenmiştir.” dedi.

“Özellikle çocuklarımıza çevre bilincini aşılamalıyız”

Sıfır atık ve çevre bilinci konusunda herkese ayrı ayrı görevler düştüğünü belirten Vali Güner, “Özellikle öğrencilerimize çevre bilincinin aşılanması, sıfır atık ve benzeri çevre duyarlılığı projelerinin ailelerinde, yakın çevrelerinde başlamak üzere yayılmasını ve benimsenmesini sağlayacaktır. ‘Sıfır Atık' Projesi vesilesiyle çevre bilincinin yeniden canlanmasını; bireysel çabalardan başlayarak, sosyal ve ekonomik hayatın bütün aktörlerinin etkin şekilde katılımını; giderek hepimiz için bir hayat tarzı olmasını umuyorum. Özellikle kamu görevlisi arkadaşların, öğretmenlerin önemli ölçüde evsel ve endüstriyel atık üreten firma yöneticilerini projeye özel ilgisini ve etkin katılımını bekliyorum.” diye konuştu.

“Bartın Üniversitesi ‘Ben de Varım' dedi”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise üniversite olarak “Sıfır Atık” Projesine destek vermekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek “Ülkemizin her alanda uygulamaya koyduğu kalkınma hamlesiyle daha yeşil ve daha temiz bir dünya bırakmak için başlatılan seferberliğe katkı sunmayı gaye edinen Üniversitemiz 18 bine yaklaşan üyesiyle ‘Sıfır Atık' hareketine katılmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Ülkemizde başlatılan projeyi de bu doğrultuda oldukça anlamlı buluyor; bize gelecek nesillerin bir emaneti olan çevremizi yarınlara daha temiz ve yaşanabilir bırakmak için ‘Bizde varız' diyoruz.” şeklinde konuştu.

“Kısa zamanda önemli sonuçlar alındı”

Bartın Üniversitesi'nde Ekim ayında uygulamaya konulan proje kapsamında kısa zaman önemli çevreyi koruma anlamında bir geri kazanım ve tasarruf elde ettiklerini kaydeden Rektör Uzun, “Sıfır atık projesinin başladığı bu kısa sürede, 2,5 aylık süre sonunda, 3 bin 350 kilogram kağıt, 2 bin 240 kilogram plastik, 500 kilogram cam ve 42 kilogram metal atık geri kazanıldı. Saygıdeğer konuklar, Bartın Üniversitesi bu süre içerisinde 57 ağacı kesilmekten kurtarmış, 37 varil yani 5 bin 850 Litre petrolden tasarruf sağlamış ve 26 bin 717 kilovat enerjiden tasarruf etmiştir. Emeği geçen öğretim elemanlarımıza, idari personelimizle birlikte tüm öğrencilerimize ayrı ayrı kutluyor, teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bilimsel çalışmalarımızla da çevreci anlayışı destekliyoruz.”

Rektör Uzun, çevreci anlayışa üniversitede yürütülen bilimsel çalışmalarla da destek verdiklerini açıklayarak, şu şekilde konuştu:

“Bu çalışmalarımızdan biri olan biyoyakıt olarak kullanılmak üzere biyoetanol üreteceğimiz projeyle; atık bitkilerden fındık zürufu, fındık kabuğu ve orman gülünden yararlanacağız. Pakistan Goverment College iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz ve çalışmaların devam ettiği projeyle bitkisel atıkların geri kazanımı ve Ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığının azaltılması çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor. Bölgesel kalkınmaya odaklanarak yürüttüğümüz bu projede araştırmacılarımız, dünyada daha önce biyoetanol üretimde kullanılmamış bir metotla çalışmaktadır. Bu noktada Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) uygulamaya koyduğu ‘Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı' kapsamında yürütülen proje için bizlere verdikleri destek ve yakın ilgilerinden dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sayın Yekta Saraç hocamıza ve YÖK üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim.”

“Sıfır Atık, insanlık için önemli bir felsefedir”

Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Proje Sorumlusu Prof. Dr. Handan Ucun Özel ise üniversitede yürütülen projeden bahsederek, “Sıfır Atık; tüm ürünlerin verimli kullanılması için kaynak ömrü döngülerinin yeniden tasarlanmasını teşvik eden bir felsefedir.” dedi.

Ucun Özel, projenin uygulanışıyla birlikte Bartın Üniversitesi'nin tüm birimlerine yaygınlaştırılması doğrultusunda bilgiler de vererek, “Üniversitemiz idari ve akademik personelinden oluşan proje ekibimiz ile ön çalışmalarını 3 ay sürdürdüğümüz hummalı çalışmalar sonrasında, tam da sıfır atık ruhuna uygun olarak hiçbir şeyi israf etmeden elimizdeki imkânları ve malzemeleri kullanarak bir toplama sistemi tasarladık. Ekim ayı içerisinde sıfır atık projesini uygulamaya koyduk. Gelinen noktada kâğıt, cam, plastik, metal, organik atıklar ve geri dönüşmeyen evsel atıklardan oluşan 6'lı setlerimiz en ekonomik ve en verimli kullanımı ve görselleri ile uygun alanlara yerleştirilmiştir. Üniversitemizde tüm bu çalışmalar takdire şayan olarak çok az bir maliyetle ve çok kısa sürede gerçekleştirilmiştir. Gerekli eğitimler verilmekte ve sıfır atık felsefesi tüm üniversitemiz aile fertlerine aktarılmaktadır. Ambalaj atıkların yanı sıra pil atıklar, madeni yağlar, bitkisel yağlarda lisanslı firmalara verilmektedir. Tıbbi ve tehlikeli atıklar için de ilgili işlemler tamamlanmak üzere olup ayrı toplanmaktadır. Bartın Üniversitesi olarak sıfır atık projesi ile Ülke ekonomisine katkıda bulunmakta ve çevre duyarlılığını önemsemektedir.” diye konuştu.

Törende; Bartın Üniversitesi “Sıfır Atık” Projesi kapsamında emeği geçenlere teşekkür belgeleri de verdi.

Ardından Fuaye Alanında devam eden etkinlikte; Vali Güner, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Rektör Uzun, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural ve protokol üyeleri tarafından, projenin teşviki ve yaygınlaştırılması amacıyla geri dönüşüm kutularına çöpler ayrıştırılarak atıldı.