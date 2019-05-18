Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne yeni atama

Dr. Bülent Cengiz vekaleten atandı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevine vekaleten atanan Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Cengiz göreve başladı. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yeni görevinden dolayı Prof. Dr. Cengiz'i tebrik ederek, “Spor Bilimleri Fakültemizin kurulmasıyla fakülte sayımızı 9'a çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bartın Üniversitesi olarak bölgemize ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Bu kapsamda akademik anlamda alınan başarıların yanında öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası noktada katıldığı müsabakalarda ise bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandırıyor. Sadece ulusal çapta gerçekleştirilen müsabakalarda değil, aynı zamanda uluslararası yarışmalarda da dereceler elde ediyor, şampiyonlar çıkarıyoruz. Bu düşüncelerle Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Bülent Cengiz'i tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” dedi.