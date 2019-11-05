Bartın Üniversitesi sporda zirvede

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 2018-2019 döneminde gerçekleştirilen şampiyonalarda, Bartın'a 57 madalya getirdi. Bartın Üniversitesi sporcuları 18 altın, 18 gümüş ve 21 bronz madalya alarak, 141 üniversite arasından yapılan değerlendirmede Türkiye birinciliğini iki üniversite ile birlikte paylaştı. Genel dağılımda ise Bartın Üniversitesi 5'inci sırada yer almayı başardı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan sıralamalar ışığında, sürekli iyileşme anlayışıyla gelecek hedeflerini belirleyen Bartın Üniversitesi'nin gelişimini spor alanında da sürdürdüğü görüldü. Federasyon verilerine göre Bartın Üniversitesi, 2017-2018 döneminde topladığı 43 madalya ile 126 üniversite arasından 6'ıncı olurken 2018-2019 döneminde 141 üniversite arasından birinci oldu. Genel madalya sıralamasında ise Bartın Üniversitesi bir önceki yıla göre 13 basamak birden yükselerek, 5'inci sırada yer aldı.

“Geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyoruz”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Spor Bilimleri Fakültesi ile geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam edeceklerini belirterek, “Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile bireysel ya da takım halinde bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız başarıya imza attık. Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak göğsümüzü kabarttı. Sadece sportif anlamda değil akademik anlamda da sempozyumlar, paneller, yarışmalara ve ulusal müsabakalara ev sahipliği yaptık. Spor Bilimleri Fakültesi ile de başarılarımızı arttırarak sürdüreceğimize olan inancım tamdır.” dedi.

“Sporcularımız, hem üniversitemizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor”

Üniversite olarak sadece ulusal değil uluslararası alanda da önemli başarılar elde eden sporcular yetiştirdiğini ifade eden Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin milli sporcuların da tercihi olan bir yüksek öğretim kurumu olduğunu söyledi. Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi'nde eğitimlerine devam eden 127 milli sporcunun olduğunu da vurgulayarak, “Spor Bilimleri Fakültemizde, alanında yetkin akademik kadromuz ile geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediliyor. Birçok spor dalına ait salonların uluslararası standartlara uygun olarak inşa edildiği Spor Bilimleri Fakültesi binamızda, öğrencilerimiz sportif gelişimleriyle ilgili her imkâna sahip olarak müsabakalara hazırlanıyor. İnanıyorum ki eğitim kalitesi ve nitelikli öğrenim alanlarıyla milli sporcuların tercihi olan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, önümüzdeki dönemlerde de Türk Sporuna değer katmaya devam edecektir. Bu doğrultuda öğrencilerimize gösterdikleri yakın ilgileri dolayısıyla Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz'e, Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak ile Dr. Öğr. Üyesi Ender Eyuboğlu'na ve tüm akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Bu başarılar tesadüf değil”

Elde edilen başarıların bütüncül aklın bir sonucu olarak ortaya çıktığını kaydeden Rektör Uzun, şunları söyledi:

“Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri ‘tribünde değil, odağında ol' anlayışla bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınması için büyük gayret sarf ediyor. Spor alanındaki başarılarda bu vizyonun bir sonucu olarak azim, istek ve çok çalışarak elde ediliyor. Bu düşüncülerle bizleri yakından takip ederek iyi dileklerini ileten Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'ın şahsında tüm YÖK üyelerimize verdikleri destekten dolayı müteşekkirim. Ayrıca şehrimizdeki birlikteliğin oluşmasındaki gayretleri ve Bartın'ımızın kalkınmasına yönelik teşviklerinden dolayı Valimiz Sinan Güner'e, Milletvekilimiz Yılmaz Tunç'a, gösterdikleri iş birliğiyle desteklerini esirgemeyen tüm il yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ederim.”