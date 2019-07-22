Bartın Üniversitesi üniversite adaylarına tercih desteği

Bartın Üniversitesi tarafından Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda, gençlerin tercihlerini bilinçli bir şekilde yaparak geleceklerine yön vermelerine katkı sağlanırken, kurulan stantlar 24 Temmuz 2019 tarihlerine kadar saat 10.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.

Bartın Üniversitesi tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Amasra'nın ardından Bartın Cumhuriyet Meydanı'na da stant açarak, gençlere tercih danışma hizmeti veriyor. Stantlarda aday öğrencilere ve ailelerine Bartın Üniversitesi'nin 9 fakülte, bir yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüsünde yer alan programlar anlatılıyor.

Ayrıca, ziyaretçilere üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlerinin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir şekilde yapabilmeleri noktasında destek olunuyor. Kariyer planlaması noktasında da tavsiyelerde bulunacak öğretim elemanları, üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlarda da bilgilendirmeler yapacak.

Stantlar 22-23-24 Temmuz 2019 tarihlerinde saat 10.00-18.00 arasında ziyarete açık olacak.