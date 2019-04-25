Bartın Üniversitesi ‘Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde 42 üniversiteden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen ‘Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda B Klasman Grekoromen stilde şampiyonlar belli oldu.

Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası, 42 farklı üniversiteden sporcuların katılımıyla Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Spor Bilimleri Fakültesi Tesislerinde düzenlenen şampiyona, Bartın Üniversitesi Halk Oyunları Ekibinin gösterisiyle başladı. Ardından şampiyonanın açılış konuşmasını yapan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Güçlü, şampiyonaya ev sahipliği yapmalarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu sene eğitim-öğretime başladığımız, uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanan binamızda ikinci şampiyonamızı düzenliyoruz. Üniversitelerarası Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası yine bizim ev sahipliğimizde başarıyla tamamlandı. Şimdi ise Üniversiteler Türkiye Güreş Şampiyonası aynı çatı altında gerçekleştiriliyor. Federasyon temsilcilerimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir ise Bartın'da böyle organizasyonların gerçekleştiriliyor olmasından büyük memnuniyet duyduklarını kaydederek, sporculara başarılar diledi.

Şampiyonan ilk gününde B Klasman Grekoromen stilde müsabakalar yapıldı. Karşılaşmaların sonucu şu şekilde:

55 kiloda; Murat Huday (Namık Kemal Üniversitesi) birinci, İbrahim Özcan (Atatürk Üniversitesi) ikinci ve Hüseyin Aytekin (Kırıkkale Üniversitesi) üçüncü oldu.

60 kiloda; Cemal Şen (Muş Alparslan Üniversitesi) birinci, Enes Tanrıkulu (Gazi Üniversitesi) ikinci ve Hamza Çamlı (Abant İzzet Baysal Üniversitesi) üçüncü oldu.

63 kiloda; Necipcan Dokgöz (Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) birinci, Sefa Oydan (Giresun Üniversitesi) ikinci ve B. Baran Tanrıverdi (Muş Alparslan Üniversitesi) üçüncü oldu.

67 kiloda; M. Mustafa Şahin (Giresun Üniversitesi) birinci, Murat Kızılağız (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi) ikinci ve Recep Alper Yılmazlar (Kocaeli Üniversitesi) üçüncü oldu.

72 kiloda; Yavuz Albaş (Trakya Üniversitesi) birinci, Bilal Çakmak (Atatürk Üniversitesi) ikinci ve Furkan Yıldız (Giresun Üniversitesi) üçüncü oldu.

77 kiloda; Ahmet Yılmaz (Muş Alparslan Üniversitesi) birinci, Onur İbrahim Güneş (Gazi Üniversitesi) ikinci ve Ahmet Öksüz (Atatürk Üniversitesi) üçüncü oldu.

82 kiloda; Yunus Emre Başar (Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) birinci, Mehmet Ali Yılmaz (Siirt Üniversitesi) ikinci ve Ahmet Ertürk (Atatürk Üniversitesi) üçüncü oldu.

87 kiloda; Emincan Enez (Bayburt Üniversitesi) birinci, Göktuğ Arslan (Trakya Üniversitesi) ikinci ve Berk Elgin (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi) üçüncü oldu.

97 kiloda; Davut Olcam (Muş Alparslan Üniversitesi) birinci, Furkan Ad (Giresun Üniversitesi) ikinci ve Kürşat Çetin (Akdeniz Üniversitesi) üçüncü oldu.

130 kiloda; Burak Çakır (Giresun Üniversitesi) birinci, Çağrı Çiydem (Atatürk Üniversitesi) ikinci ve E. Muhammet Bandırma (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) üçüncü oldu.

Yapılan müsabakalar sonucunda Giresun Üniversitesi takım halinde birinci olurken; Muş Alparslan Üniversitesi ikinci, Atatürk Üniversitesi ise üçüncü oldu.