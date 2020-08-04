Bartın Üniversitesi, Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuar'da öğrencilerle buluşuyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” başladı. 200 yükseköğretim kurumu aynı dijital platform altında aday öğrencilerle buluşturan fuarda, Bartın Üniversitesi canlı tanıtım etkinlikleriyle 2. salon 126 nolu stantta yerini aldı.

2020-2021 Akademik Yılı'nda 45 lisans ve 38 önlisans programına toplamda 4 bin 39 yeni öğrenci alacak Bartın Üniversitesi, alanında yetkin akademik insan kaynağı tarafından sesli ve görüntülü görüşmelerle anlatılıyor, aday öğrencilerin merak ettikleri hususlar canlı sohbet yoluyla cevaplandırılıyor.

9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulunda yer alan programların eğitim süreci ve istihdam olanakları konularında bilgilendirmelerin yapıldığı fuarda, ayrıca Bartın Üniversitesi'nde bu yıl ilk defa öğrenci alacak Bilgi ve Belge Yönetimi, Engelli Bakım ve Rehabilitasyon, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri ile yeniden öğrenci alacak Biyoteknoloji Bölümü anlatılıyor.

Öte yandan birbirini besleyen önlisans ve lisans programları ile oluşturulan bütünlüklü bir yapı içerisinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan 51 yükseklisans ve doktora programı da tanıtılıyor.

Kariyer planlaması doğrultusunda tavsiyelerde de bulunulan fuarda, Bartın'daki kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir, konaklama, yurt dışı öğrenim ve staj imkanları, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunulan fırsatların önemi vurgulanıyor.

“Başarıyı hedefleyen tüm öğrencilerimizi Bartın Üniversitesi'ne bekliyoruz”

YÖK tarafından gerçekleştirilen fuarın aday öğrenciler için birçok fırsatı bünyesinde barındırdığını aktaran Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Hep daha iyisini hedefleyen Üniversitemiz, Yeni YÖK anlayışının bir tezahürü olan fuardaki yerini aldı. Aday öğrencilerle bir araya gelen akademik insan kaynağımız, aday öğrenciler ile ailelerine önemli bilgilendirmeler yaparak, kariyer planlaması başta olmak üzere birçok konuda katılımcılara destek veriyor. Öğrencilerini tüm çalışmaların merkezine alan Bartın Üniversitesi'nin çalışmalarıyla kamuoyunun ilgisini çekmeyi başardığını ve tercih edilen bir üniversite olduğunu aktarıyor. Bu düşüncelerle ‘Yeni YÖK' vizyonuyla hayata geçirilen yeni ve yenilikçi pek çok uygulama ile birlikte her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç olmak üzere tüm YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Başarıyı hedefleyen tüm öğrencilerimizi de Bartın Üniversitesi'ne, bu büyük ailenin bir bileşeni olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.