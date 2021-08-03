Bartın Üniversitesi, “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021”de öğrencilerle buluşuyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021” başladı. Yükseköğretim kurumlarını aynı dijital platform altında aday öğrencilerle buluşturan fuarda, Bartın Üniversitesi canlı tanıtım etkinlikleriyle 3. salondaki yerini aldı.

Aday öğrenciler ve ailelerinin soruları cevaplanıyor

9 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yer alan programların tanıtıldığı çevrim içi fuarda, alanında yetkin akademik insan kaynağı tarafından sesli ve görüntülü görüşmelerle anlatılıyor, aday öğrencilerin merak ettikleri hususlar canlı sohbet yoluyla cevaplandırılıyor.

Kariyer planlaması konusunda tavsiyelerde bulunuluyor

Öğrencilerini tüm çalışmaların merkezine alan Bartın Üniversitesi öğretim elemanları tarafından programlardaki eğitim süreci ve istihdam olanakları konularında bilgilendirmeler de yapılıyor. Birbirini besleyen önlisans ve lisans programları ile oluşturulan bütünlüklü bir yapı içerisinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile ilgili merak edilenler cevaplandırılarak kariyer planlaması doğrultusunda tavsiyelerde de bulunuluyor. Fuar kapsamında ayrıca Bartın'daki kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir, konaklama, yurt dışı öğrenim ve staj imkânları, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunulan fırsatların önemi vurgulanıyor.

“Başarıyı hedefleyen tüm öğrencilerimizi Bartın Üniversitesine bekliyoruz”

YÖK tarafından gerçekleştirilen fuarın aday öğrenciler için birçok fırsatı bünyesinde barındırdığını aktaran Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Hep daha iyisini hedefleyen Üniversitemiz, YÖK sanal fuarda öğrencilerimiz ve aileleriyle bir araya geliyor. Canlı bağlantılar ile akademik insan kaynağımız, Bartın ve Üniversitemiz hakkında bilgiler vererek kariyer planlaması başta olmak üzere birçok konuda katılımcılara destek veriyor. Öğrencilerini tüm çalışmaların merkezine alan Bartın Üniversitesinin çalışmalarıyla kamuoyunun ilgisini çekmeyi başardığını ve tercih edilen bir üniversite olduğunu aktarıyor. Başarıyı hedefleyen tüm öğrencilerimizi de Bartın Üniversitesine, bu büyük ailenin bir bileşeni olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.