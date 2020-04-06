Bartın Üniversitesi üretti, iki hastaya aynı anda solunum desteği sağlanacak

Bartın Üniversitesinde 3 boyutlu yazıcıyla üretilen ‘çoklayıcı' ile bir adet solunum cihazı aynı anda iki hastanın tedavisinde kullanılabilecek.

Korona virüs nedeniyle tüm dünyada solunum cihazı ihtiyacı artarken, Türkiye'de de bu sorunla karşı karşıya kalınmaması için tedbirler artırıldı. Bir yandan yerli solunum cihazı üretiminde büyük başarı elde edilirken, diğer yandan da Bartın Üniversitesinin paydaşlarının da desteğiyle ürettiği ‘çoklayıcı' ile bu ihtiyaca yeni bir çözüm daha sunuldu. 3 boyutlu yazıcı aracılığıyla üretilen ‘çoklayıcı' ile bir solunum cihazının aynı anda iki hastanın tedavisinde kullanılması sağlanacak.

“Bir solunum cihazını iki hasta kullanabilecek”

Akciğerlere büyük oranda hasar veren virüs nedeniyle bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan medikal malzemelerin başında solunum cihazlarının geldiğini aktaran Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ersin Alaybeyoğlu, “Bir yandan korona virüs hastaları solunum cihazına büyük ihtiyaç duyarken, diğer yandan da KOAH, astım gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar evde solunum cihazıyla sürekli oksijen takviyesi alıyorlar. Bu noktada yerli ve milli imkânlarla üretilmesinde büyük başarı gösteren solunum cihazlarına ek olarak ürettiğimiz aparatla bir cihazdan iki hastanın aynı anda kullanmasına imkân tanıyoruz. Böylece bu ‘çoklayıcı' ile kompresör ortamdaki havayı alıp özel tasarlanmış filtreden geçirip, azot ve oksijen olarak ikiye ayıran cihazlara olan ihtiyacın olabildiğince karşılanmasına katkı sunuyoruz” dedi.

“Çoklayıcılar ilk etapta Zonguldak'a gönderilecek”

Aleybeyoğlu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'taki akademisyenler ile sağlık çalışanlarının Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) koordinasyonunda büyük çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, “Bu cihazlardan aynı anda daha çok hastanın yararlanması için yeni bir modelleme üzerinde ilk prototip üretildi ve testler şu anda Zonguldak'ta devam ediyor. Testlerden olumlu sonuçlar alınması durumunda bunun da üretimini 3 boyutlu yazıcılarımız vasıtasıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirecek ve Zonguldak'a göndereceğiz” diye konuştu.

“Bu necip millet el birliğiyle bunun da üstesinden gelecek”

Korona virüs salgına karşı gösterilen ulusal mücadelenin önemli olduğunu ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise, el birliğiyle bu zorlu günleri geride bırakacaklarına ve birlikte başaracaklarına yürekten inandığını söyledi. Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi ailesi olarak bu sürece eğitim-öğretim, sosyal sorumluluk dışında ve bilimsel anlamda da destek olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz danışman hocalarının da desteğiyle sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik ürettiler. Bilim insanlarımız paydaşlarımızın da desteğiyle korona virüs tanı kitinde kullanılan enzimleri yerli olarak üretmeyi başardı ve çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi ise BAKKA koordinasyonunda üniversitemiz 3 boyutlu yazılar aracılığıyla solunum cihazlarını çoklu kullanmaya imkan tanımak için harekete geçtiler. Her bir çaba ayrı bir öneme sahip ve takdire şayan. Bu düşüncelerle Bartın Üniversitesi ailesinin her bir bileşenine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Örnek bir dayanışma sergileniyor”

Rektör Uzun, gerçekleştirilen çalışmalarla elde edilen başarının bütüncül aklın bir sonucu olduğunu dile getirerek, “Korona virüs salgınına karşı gerçekleştirilen ulusal mücadele kapsamında birçok kurum ve kuruluş güç birliği yapmıştır. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde Bilim Kurulunun tavsiyeleriyle süren mücadelede örnek bir dayanışma zemini oluşmuştur. Bizler de bu zincirin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyor, teşvikleri dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza, TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal'a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca iş ve güç birlikteliği dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Mustafa Ünal'a, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Refik Polat'a, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Mustafa Çufalı'ya Antalya Teknokent Müdürü Prof. Dr. Sayın İbrahim Yavuz'a, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Sayın Barış Yeniçeri'ye, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz'a ve tüm emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.