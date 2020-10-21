Bartın Üniversitesi, “Uzaktan Eğitim Kapısı”na geçen ilk üniversite oldu

Bartın Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin ‘Dijital Türkiye' çalışmaları kapsamında kamu çalışmalarında kalitenin artırılması ile kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla yerli ve milli olarak tasarladığı “Uzaktan Eğitim Kapısı”na geçen ilk yükseköğretim kurumu oldu.

Bartın Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, “Eğitim Her Yerde” sloganıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulan “Uzaktan Eğitim Kapısı” çevrimiçi platformunu kullanmaya başladı. Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında tamamen yerli ve milli bir yazılım olan “Uzaktan Eğitim Kapısı” ile ilk hizmet içi eğitim Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu tarafından “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu” hakkında aday memurlara yönelik yapılan eğitimde ilk defa kullanılan online eğitim platformu hakkında da bilgi verildi.

Delialioğlu, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimiz tarafından yerli ve milli imkânlarla oluşturulan eğitim platformu önemli kazanımları da beraberinde getirmektedir. Kamuda bürokrasinin azaltılması, insan kaynağının verimli kullanımı, kamu personelinin eğitim ve gelişim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla oldukça kullanışlı bir yazılımı kullanıyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde önemli bir açığı kapatan bu yazılım ile zaman ve maliyet kriterleri göz önünde bulundurulduğunda en etkili yöntemlerden biri olmuştur. Bu düşüncelerle bizleri hep daha iyisi için yüreklendiren, yerli ve milli olana teşvik eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Uzaktan Eğitim Kapısı” platformunu ilk kullanan yükseköğretim kurumu olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Ülkemizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda yerli ve milli imkânları en üst seviyeye çıkartma konusunda örnek bir kararlılık sergilenmektedir. Üniversitemiz de bu kararlığa dair önemli bir vizyon üstlenmekte ve aynı zamanda yerli olanı tercih etme konusunda gayret göstermektedir. Bu doğrultuda özellikle tüm dünyada Kovid-19 önlemleri kapsamında dijital ortamda çalışmalara ve eğitimlere devam edilirken, Türkiye'de de yaşanan sürece destek olunması amacıyla yerli ve milli imkânlarla hazırlanan ‘Uzaktan Eğitim Kapısı' platformunu oldukça önemli buluyorum. Üniversite olarak kullanmaya başladığımız bu platformun oluşturulmasında emeği geçen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanımız Doç. Dr. Salim Atay ve ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.