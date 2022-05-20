İhlas Haber Ajansı

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Bartın Üniversitesi, yeni sözel işareti olan “BARÜ”yü tanıttı

Bartın Üniversitesinin görsel kimliği “Büyüyoruz, Gelişiyoruz ve Yenileniyoruz” sloganıyla güncellenerek yeni sözel işaret olan “BARÜ” tanıtıldı.


Bartın Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından iç ve dış paydaşların görüşleri alınarak uzun soluklu çalışmaların ardından “Görsel Kimlik Kılavuzu” güncellendi. Bartın Üniversitesinin misyonuna bağlı kalınarak yenilenen görsel kimlikle birlikte yeni sözel işaret de belirlendi. Bartın Üniversitesinin kurumsal isim kısaltması olarak belirlenen sözel işareti “BARÜ” ile sürdürülebilirlik, kalite ve sağlamlık değerlerini yansıtmaya devam eden bir yapıya kavuştu.

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