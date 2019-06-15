Bartın Üniversitesi'nde 12 yeni bölüme daha öğrenci alınacak

Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yapılan başvuru sonucunda 9 yeni bölümün açılmasına ve 3 bölüme ise yeniden öğrenci alınmasına karar verildi.

Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yapılan 9 yeni bölümün açılmasına ve 3 bölüme yeniden öğrenci alımına ilişkin başvuru kabul edildi. Böylece Edebiyat Fakültesi'nde Çeviribilim Bölümü'ne (İngilizce) 60, Sanat Tarihi Bölümü'ne 30, Eğitim Fakültesi'nde İngilizce Öğretmenliği Bölümü'ne (İngilizce) 50, Fen Fakültesi'nde Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü'ne 40, Matematik Bölümü'ne 30, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Hemşirelik Bölümü'ne 60 öğrenci alınacak.

Ayrıca Bartın Meslek Yüksekokulu'nda Adalet Programı'na 60, Mobilya ve Dekorasyon Programı'na 20, Sosyal Güvenlik Programı'na 30, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Fizyoterepi Programı'na 50, Ulus Meslek Yüksekokulu'nda Giyim Üretim Teknolojisi Programı'na 20, Tapu Kadastro Programı'na ise 30 öğrenci kontenjanı uygun görüldü.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite bünyesinde nitelikli bölümler açılarak eğitim-öğretim yapılanmasını geliştirme gayretinde olduklarını belirterek, “Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin dinamiklerine odaklanarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme konusunda tüm paydaşlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. Bu çabalarımız neticesinde büyük bir aile olarak gördüğümüz üniversitemiz, her geçen gün büyüyor ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyor. Bu doğrultuda önümüzdeki akademik yılda ilk defa öğrenci alacak ve yeniden öğrenci kabul edecek programlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç olmak üzere tüm YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.