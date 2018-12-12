Bartın Üniversitesi'nde 2 yeni program daha açıldı

Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yapılan başvuru sonucunda 2 yeni programın açılması uygun görüldü.

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu (Ulus MYO) bünyesinde Tapu Kadastro Programı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (SHMYO) ise Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı açıldı. Yeni açılan programların akademik kadrosunun tamamlanmasının ardından öğrenci alımına başlanması hedefleniyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, iç ve dış paydaşların görüşleri alınarak hazırlanan ‘Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı' kapsamında hedefler koyduklarını belirterek “İnanıyorum ki bu hedefleri hep birlikte başaracak, Bartın Üniversitesi'nin her geçen yıl bölgemizin ve ülkemizin geleceğine değer katarak büyümesini sağlayacağız.” dedi.

Bölgenin ve sektörün meslek elemanı ihtiyaçları gözetilerek yeni programlar açıldığını kaydeden Rektör Uzun, “Öncelikle bölgemizin ve ülkemizin meslek elemanı ihtiyacı göz önünde bulundurarak açtığımız Tapu Kadastro Programı ile Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı'nda oluşturacağımız güçlü akademik kadromuzla nitelikli mezunlar yetiştirme gayretindeyiz. Bu düşüncelerle her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç olmak üzere tüm YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.