Bartın Üniversitesi'nde 3 bölüme daha bu yıl öğrenci alınacak

Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yapılan başvuru sonucunda 3 bölüme daha öğrenci alınmasına karar verildi.

Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yapılan 2 lisans ve bir önlisans bölümüne öğrenci alınmasına ilişkin başvuru uygun görülerek kabul edildi. Böylece 2021-2022 akademik yılında Bartın Orman Fakültesi'nde Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Sosyal Hizmet Bölümü ile Bartın Meslek Yüksekokulu'nda Elektronik Teknolojisi Programı öğrenci alabilecek.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite bünyesinde nitelikli bölümlerle eğitim-öğretim yapılanmasını geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Hep daha iyisini hedeflediğimiz ve sürdürülebilir bir gelişim gösterdiğimiz Üniversitemizde, yeni bölümlerimizde yetişecek insan kaynağı ile yaşadığımız yerden başlayarak ülkemize değer katmayı hedefliyoruz. Birbirini besleyen önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile oluşturulan bütünlüklü bir yapı içerisinde niteliği arttırmaya çaba gösteriyoruz. Tüm paydaşlarımızın da görüşlerini alarak, oluşturduğumuz stratejiler üzerinden gösterdiğimiz gayret ile geleceğimize değer katıyoruz.” dedi.

Bartın Üniversitesi'nin her geçen büyüdüğünün ve çevresine değer katarak geliştiğinin de altını çizen Rektör Uzun, “Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin dinamiklerine odaklanarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çabalarımız neticesinde büyük bir aile olarak gördüğümüz Üniversitemiz, her geçen gün büyüyor ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyor. Bu doğrultuda önümüzdeki akademik yılda öğrenci alınması uygun görülen programlarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle 'Yeni YÖK' vizyonuyla hayata geçirilen yeni ve yenilikçi pek çok uygulama ile birlikte her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç olmak üzere tüm YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.