Bartın Üniversitesi'nde 3 yeni atama yapıldı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevlerine yeni atamalar yaptı.

Böylece; Fen Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Handan Ucun Özel, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Şaban Esen ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevine ise Prof. Dr. Selman Karayılmazlar atandı.

Dekanlıkları ziyaret ederek yeni görevlerine başlayan öğretim üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi her geçen gün kendisini biraz daha geliştirerek büyümeye devam ediyor. Fakülte sayısını 9'a çıkaran Üniversitemizde bir yüksekokul ile 3 meslek yüksekokulunda bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunma hedefiyle çalışmalar yürütülüyor. Bu noktada atamaları yapılarak yeni görevlerine başlayan Fen Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Handan Ucun Özel'in, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Şaban Esen'in ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Selman Karayılmazlar'ın Üniversite olarak hedeflerimize katkı sunmaya devam edeceğine inanıyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.