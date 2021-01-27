Bartın Üniversitesi'nde “Akıllı Lojistik” odağında Filyos Projesi konuşuldu

Bartın Üniversitesi'nin ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'nin önde gelen yatırımcılarından Reysaş Lojistik'in yurt içi ve yurt dışı deneyimleri üzerinden Filyos Projesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğretim üyeleri ile birlikte ODTÜ Teknokent'ten Fatih Al'ın katıldığı çevrimiçi toplantıda, Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven tarafından sektör deneyimleri paylaşıldı. Uluslararası arenada lojistik alanda öncü bir firma ve marka olarak “komple çözüm” hizmeti sunduklarını aktaran Döven, sektördeki hedeflerini sürekli yükselterek yeni teknoloji fırsatlarını değerlendirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.

Döven, Bartın Üniversitesi'nin bölgesel odaklı çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini ve iş birlikteliğini geliştirmek istediklerini kaydederek “Bartın Üniversitesi, Filyos Projesine değer katan bir gayretle çalışmalarını sürdürmektedir. Devam eden çalışmalarla projeye değer katacaklarına yürekten inanmaktayım. Bu noktada Reysaş olarak bizlerde her türlü desteği vermeye ve iş birliğini yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“Sinerji oluşturan çalışmalarla tarihi projeye katkı sunacağız”

Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olacak dev endüstri bölgesine iş birliği çerçevesinde bilimsel olarak katkı sunmaya gayret gösterdiklerini belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Yeni YÖK felsefesiyle birlikte ortaya konulan vizyonla kalite arayışımızı daha da hızlandırdık. Filyos Limanı Projesi'ne odaklanarak bölgemizin ekonomik aktörleri arasındaki hareketliliği destekleyecek çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda bölgesel gereksinimleri karşılayan eğitim programlarının geliştirerek, bulunduğu bölgeyi daha iyi bilen öğrenciler ve mezunların istihdamıyla bölge temelli öğrenme süreçlerini hayata geçirdik ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, Üniversitemizin ortaya koyduğu organizasyon ve stratejiyle katma değeri yüksek gelişmeler oluşturmak, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini arttırmak, ürün pazar ile rekabetini güçlendirecek ve uzmanlaşmış bir yapı ile kalkınma hamlemize destek olmaktır. Bu noktada iç ve dış paydaşlarımızla bir araya gelmeyi, iş birliği ve güç birliği yapmayı önemsiyoruz” dedi.

“Dünyada akıllı liman kavramı gelişiyor”

Rektör Uzun, dünyada akıllı liman konseptinin geliştiğinin altını çizerek “Akıllı limanlar; liman, endüstri bölgesi, serbest ticaret bölgesinden oluşan bir ekosistem. Orada üretiliyor ve hemen ürünler sevk ediliyor. Akıllı limanların etrafında gelişecek teknolojiler orta, orta yüksek ve yüksek teknolojiler olabilir. Filyos Limanı tamamlanmak üzere ve ardından endüstri bölgesi ile önündeki serbest ticaret bölgesi şekillenecek. Dünyadaki örneklerinin üzerinde akıllı bir sistem ve yüksek teknoloji üretecek firmalarla bölgemizin yıldızı yakın zamanda parlayacaktır. Avrupa'ya en yakın mesafede olan Filyos Limanı'nın Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezerviyle birlikte öneminin daha da arttığını da belirtmek istiyorum. Bu doğrultuda uzun soluklu planlamalar neticesinde oluşturduğumuz misyon ile bölgemize değer katacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Çalışmalarımızla bölgemize değer katmaya devam edeceğiz”

‘Akıllı Liman' odağında gerçekleştirilen toplantının oldukça verimli geçtiğinin de altını çizen Rektör Uzun, “Uzun soluklu planlamalar neticesinde oluşturduğumuz misyon ile bölgemize değer katacağımıza inanıyorum. İç ve dış paydaşlarımızla görüş alışverişi yapmaya ve stratejimizi adım adım ilerletmeye devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Reysaş Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven'e göstermiş olduğu yakın ilgi ve verdiği değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Yeni YÖK vizyonuyla tüm yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi bizleri de kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Sayın M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK Yürütme Kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.