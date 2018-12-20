Bartın Üniversitesi'nde ‘Bilgi Üretimi Süreci' konuşuldu

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe yoğun katılım oldu. Konferansta Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya Gürdal Tamdoğan “Bilgi Üretimi Sürecinde Değer Yaratan Unsurlar ve İşlevleri” başlıklı konuşmasını yaptı.

Gürdal Tamdoğan, ilk olarak bilgi üretim sürecinde değer yaratan unsurları tanımlayan enformasyon zinciri olgusunu ele alarak, “Zincirin her bir halkasının işlevleri temsil etmektedir. Bunlar; merak, araştırma; derleme, yayın, dağıtım; seçim, sağlama, işleme; kullanıcının özümsemesidir. Her bir halkadaki işlevleri yerine getiren aktörlerin bulunmaktadır. Bunlar ise bilim insanları, araştırmacılar ve onların ürettikleri bilgi kaynakları; yayıncılar, veritabanı üreticileri ve/ya dağıtıcı kuruluşlar, sosyal ağlar, akademik ağlar ve diğerleridir. Bilgi erişim sistemleri (kütüphane çevrimiçi katalogları, tarama motorları, veritabanları, açık erişim sistemleri); ve merak eden ve araştıran bütün bireyleri kapsayan kullanıcılardır.” dedi.

Araştırmacıların ve özellikle öğrencilerin bir konu hakkında veri toplarken sadece arama motorundan yararlandıklarını da aktaran Gürdal Tamdoğan, “Web tarayıcıları da veriye giden bir yol olmakla beraber konunun kaynağına inmek, bilimsel bilginin yayımı ve üretimi sürecinde en doğru yoldur.” diye konuştu.

Gürdal Tamdoğan, “Özellikle üniversitelerin kütüphane çevrimiçi katalogları, Milli Kütüphane, TO-KAT (Ulusal Toplu Katalog), World-Cat ve diğerleriyle; bütün üniversite kütüphanelerinin önemli ölçüde finansal kaynak ayırarak üye olduğu açık arşivler, açık arşiv kaynakları (e-dergiler, e-kitaplar, e-referans kaynakları, açık ders malzemeleri, Europenia, Project Gutenberg, gibi kaynaklara ulaşarak veriler elde edilip, derlenebilir.” ifadelerini kullandı.

Gürdal Tamdoğan, gereksinim duyulan bilgi kaynaklarına nasıl erişilebileceğini ve bilgi erişim teknikleri sayesinde bilgi isteğinin, insan-makine etkileşimli sistemlerde nasıl süzülebileceğini, örnekler üzerinden, anlattı.

Gürdal Tamdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Enformasyon zincirinin her bir halkası ve halkaları temsil eden işlevlerin sorumlusu olan her bir aktörün çok değerlidir ve değer oluşturmaktadır. İşlevlerin mümkün olan en üst düzeyde gerçekleşmesi, enformasyon ve/ya bilgi altyapısı ile mümkün. Bilgi altyapısının inşası ve geliştirilmesi için de ‘Enformasyon Okuryazarlığı' yetilerini kazanmak ve birey ve topluma bu yetileri kazandıracak programları geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Bu yetilerin kazandırılması için yurtdışındaki üniversitelerde olduğu gibi, ülkemizde de ‘Enformasyon Okuryazarlığı' adı altında kredili bir dersin üniversite kütüphanelerindeki kütüphaneciler, bilgi ve belge yöneticileri tarafından verilmesi çok yerinde olacaktır.”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un da katıldığı konferans karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.