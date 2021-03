Bartın Üniversitesi'nde ‘Bölgesel Kalkınma' odağında sürdürülebilir gelişim konuşuldu

Dr. Orhan Uzun'un katılımıyla gerçekleştirilen 14 ayrı akademik kurul toplantısında ‘Bölgesel Kalkınma' odağında sürdürülebilir gelişim hedeflerinden bahsedildi.

Bartın Üniversitesi bünyesinde yer alan 9 fakülte, bir yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde akademik kurul toplantıları düzenlendi. Dr. Orhan Uzun'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda 'Bartın Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı' ile birlikte belirlenen hedeflere yönelik yapılan çalışmalar konuşuldu. Kalite eksenli bir büyüme hedeflendiği ve bu doğrultuda tüm bileşenleriyle gayret gösterildiği Bartın Üniversitesi'ndeki toplantılarda ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi' kapsamında ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

“Sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz”

Bartın Üniversitesi'nin bilimsel alanda gösterdiği başarıların her geçen yıl daha da arttığını ifade eden Rektör Uzun, bu yükselişi sürdürülebilir bir şekilde ve artarak devam etmesi noktasında gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

Rektör Uzun, “Yapılan incelemeler sonucunda görüyoruz ki Üniversitemiz çok ciddi bir yükseliş göstermektedir. Gerek yayın sayıları gerek yapılan atıf sayıları olsun, 2017 ile 2020 arasında yaklaşık olarak 3 kat oranında bir artış söz konusu. Elbette Üniversitemizin yükselişi bunlardan ibaret değil. Proje anlamında da büyük bir gelişim gösteriyoruz. Değerli öğretim elemanlarımızın gayretleri sonucunda proje sayılarımızı önemli oranda arttırdık. İnanıyorum ki gelecek yıllarda da bu büyümemiz sürecek ve Üniversitemizin adını daha üst sıralarda görmeye devam edeceğiz” dedi.

“Birlikte Başarıyoruz mottosuyla geleceğe yürüyoruz”

Ortaya konan performans ve buna bağlı sonuçların bir takım çalışması olduğunu vurgulayan Rektör Uzun, “Bir üniversiteyi ileriye taşımak her zaman o üniversitenin bileşenleri ile mümkün olmuştur. Onların çabaları ve özverileri sayesinde hem ülkemiz hem de üniversitelerimiz hak ettiği noktalara gelmeye başlamıştır. Ne mutlu bize ki Bartın Üniversitesi ailesi olarak her sene hedeflenen noktaların üstüne çıkmayı başarıyoruz. ‘Birlikte Başarıyoruz' mottosu ile çıktığımız yolda her sene üstüne koyarak ilerlemek ailenin her bileşeninde olduğu gibi benim için de büyük mutluluk kaynağı” diye konuştu.

“Bölgemizin kalkınmasına yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz”

Rektör Uzun, üniversite olarak bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini de belirterek “Yeni YÖK felsefesiyle birlikte ortaya konulan vizyon çerçevesinde, ülkemizin gelişim stratejileri doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürüyor ve bölgemizle iş birliği içinde önemli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' ihtisaslaşma alanına yönelik çalışmalarımız tüm paydaşlarımızın ortak katkısıyla ilerliyor. Filyos Vadisi Projesi odağında bölgede gelişebilecek muhtemel sektörler üzerinde yetkin akademik kadromuzla oldukça verimli çalışmalar ortaya koymaya devam ediyoruz. Bu noktada bizlerden desteklerini esirgemeyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç'a, YÖK üyelerimize, Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner'e ve bölge valilerimize, kamu kurum ve kuruluşlardan temsilciler ile siyasi parti temsilcilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimizi nitelikli bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz”

Öğrencileri tüm çalışmaların merkezine alan bir anlayışla eğitim-öğretime devam ettiklerini aktaran Rektör Uzun, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Nitelikli araştırma ve projelerle yeni bilgiler üretmek, gelecek nesilleri rekabet gücü yüksek, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek en önemli hedefimizdir. Bu noktada gençlerimizi çağımızın şartlarını uygun bir şekilde hazırlamak, onların edindiği bilgilerin dışında tecrübelerini de arttıracak bir noktaya ulaştırmak için teşvik etmeye devam ediyoruz. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda yer almalarını, teknoloji üreten bir ülke hedefine katkı sunmalarını istiyoruz. Çift anadal ve yandal, Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi programlardan yararlanmaları için gayret gösteriyoruz. 3 artı 1 ile 7 artı 1 eğitim modeliyle işyeri eğitimlerini en iyi şekilde almalarını sağlıyoruz.”

Toplantılarda görüş alışverişinde bulunuldu

Dr. Orhan Uzun'un katılımıyla gerçekleştirilen ve iki hafta süren toplantılarda ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' ihtisaslaşma alanı başta olmak üzere devam eden çalışmalar ve planlanan hedefler üzerine değerlendirmeler de yapıldı. Eğitim-öğretim stratejileri, kalite süreçleri, pandemi dönemi çalışmalar başta olmak üzere birçok konu üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.