Bartın Üniversitesi'nde e-ihale eğitimi verildi

Bartın Üniversitesi ile Kamu İhale Kurumu iş birliğinde Bartın'da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının ihale birimlerinde çalışanlara e-ihale eğitimi verildi.

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan e-ihale uygulamasının yaygınlaştırılması hedefiyle Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde eğitim verildi. Kamu İhale Kurumu iş birliğinde verilen eğitime, Bartın'daki kurum ve kuruluşların ihale ile ilgili birimlerinde çalışan 186 kişi katıldı.

Eğitimler, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı”nda yer alan “e-ihale yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması” eylemi kapsamında gerçekleştirildi.

Programda kamu ihale uzmanları Caner Yurttakal ve Doğukan Demirci tarafından ihalelere katılım aşamasında yeterlilik kriteri olarak isteklilerin sunmaları gereken belgelerin elektronik ortama aktarılması ve yine elektronik ortamdan bu belgelerin teyidinin yapılabilmesi ile ihale işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik yapılan düzenlemelere ilişkin bilgiler verildi.