Bartın Üniversitesinde ‘Genç Ofis' açılacak

Bartın Üniversitesi ile Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan Kutlubey Kampüsüne ‘Genç Ofis' açılması yönünde bir protokol imzalandı.

Bartın Üniversitesinde gençlerin kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabilecekleri, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlenmesi amacıyla ‘Genç Ofis' açılması yönünde imzalar atıldı.

Protokol; Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir tarafından imzalandı.

Böylece Kutlubey Kampüsüne açılacak ‘Genç Ofis' ile hem öğrencilerin hem de üniversite personelinin sportif faaliyetlerle birlikte sosyal sorumluluk projelerine daha fazla ve etkin katılımı amaçlanıyor.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan üniversiteler arası genel madalya sıralamasında 57 madalyayla Türkiye birincisi olan Üniversitemizde, sportif faaliyetlerle birlikte sosyal sorumluluk projelerine katılımı daha da arttırmak istiyoruz. Bu kapsamda imzaladığımız protokolle birlikte açılacak ‘Genç Ofis'te alanında yetkin akademik insan kaynağımız ve 127 milli sporcumuz başta olmak üzere Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle örnek projeleri hayata geçireceğiz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz öğrencilerimizi nitelikli bireyler olarak yetiştirmenin yanında, onlara faydalı olacak uygulamalar geliştirerek, gönüllülük iklimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu düşüncelerle gençlerimizi doğrudan etkileyen politikaların üretilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Yüksek Öğretim Kurulumuzun (YÖK) Saygıdeğer Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a ve tüm YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca üniversitemizin gelişimi ile birlikte gençlerimizi geleceğe hazırlama noktasında verdikleri desteklerden dolayı Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner ile bu protokolün hayata geçirilmesinde sundukları katkılar için Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Ali Özdemir'e teşekkür ediyorum” dedi.