Bartın Üniversitesi'nde ‘Hayatta bir adım önde olmak' etkinliği

Bartın Üniversitesi'nde düzenlenen “Hayatta Bir Adım Önde Olmak” adlı etkinlikte öğrencilere ‘Girişimcilik', ‘Marka Yaratma Süreci' ve ‘Stratejik Kariyer Planlama' konularında bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) ile Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜKARMER) tarafından “Hayatta Bir Adım Önde Olmak” adlı etkinlik düzenlendi. Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan BÜNSEM Müdürü, Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi Yürütme Kurulu Dönem Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kaygın, düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin gelişimine katkı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından konuşan Mir İzolasyon Savunma, Havacılık, Uzay Yalıtım Ürünleri Kurucu Ortağı Melike Yılmaz tarafından “İşim, Aşım, Aşkım” başlıklı bir konuşma yapıldı. Yılmaz, konuşmasında “Girişim ve Girişimci Nedir” “Başarı İnsanı Olmak” ve “İşini Aşk ile Yapmak” konularında bilgiler verdi.

Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl Aralık ayında yine bir sunum gerçekleştirmiştik. O sunumda ‘Zirve Seni Çağırıyor' demiştik. Zirve yolunun her bir genç için aslında açık olduğunu belirterek, anahtar kelimelerinin sabır, öngörü ve azim olduğunu söylemiştik. Bugün de dedik ki hayatta bir adım önde olmak konseptiyle bir sunum yapalım. Hepimiz aynı şartlarda doğmuyoruz; farklı finansal alt yapıda, ortamlarda büyüyoruz. Hayata bir adım önde başlamak değil aslında söylemek istediğimiz. Hayatta bir adım önde olabilmek için pozitif olmak, akılcı olmak, inisiyatif kullanmak, korkmamak, doğru iletişim kurmak gerekiyor. Aslında bizi hayatta hep bir adım öne taşıyacak olanlar bunlardır. Ama en önemlisi bana göre sevdiğiniz işi yapmak. İşimiz, hem aşımız hem de aşkımız olsun. Gönül verdiğimiz bir yerde olursak orası bizim hayat enerjimiz olacaktır.” dedi.

Fikirsel Reklamevi Yönetmeni Murat Taymaz ise “Marka Nedir” ve “Marka Yaratma Süreci” hakkında tecrübelerini paylaşarak “Marka yaratma sürecinizde önce isim belirlemeli daha sonra amblem logo oluşturup, kurumsal kimlik tamamlanmalıdır. Kurumsal tasarımın önemi Türkiye'de yeni yeni fark ediliyor. Kaliteli olarak algılanmanın en önemli yollarından birisi uzmanlaşma diğeri ise fiyattır. Yüksek uzmanlık kalite çağrıştırır. Yüksek fiyat yüksek kaliteyi çağrıştırır. Tüketiciler markalarının dar bir alanda faaliyet göstermesini ve kısa tek bir kelimeyle ifade edilmesini isterler. Marka olmak için hedef kitleyi belirlemek ve oraya odaklanmak gerekmektedir. Bir girişimci olmalısınız ve bir ürünü bir fikri ilk üreten olursanız pazarda da rakipleriniz arasında da liderliğe daha kolay oturursunuz. Doğru hedefler koyup markanızı benzersizleştirip marka aidiyet duygunuzu tüketicilere yansıtmalısınız” diye konuştu.

Program kapsamında Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ceren Doğan tarafından piyano resitali sunuldu. Doğan'ın dinletisi katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinlik, soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.