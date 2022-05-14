Bartın Üniversitesinde “Hemşirelik Haftası” kutlandı

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda düzenlenen panel yoğun ilgi gördü. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Karahan, 2022 yılı ICN teması doğrultusunda “Hemşireler: Öncü Bir Ses-Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklarına Saygı Gösterin” adlı sunumunu yaptı. Karahan, konuşmasında küresel sağlık için hemşireliğe yatırım yapmanın ve haklarına saygı duymanın önemini vurguladı.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik'in moderatörlüğünü yaptığı panelde; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdanur Dikmen “Postmodern Dünyada Mesleki Vizyon Oluşturma: Yetkinlikleri Fark Et”, Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Elif Şimşek “Başarmak için Gücünü Hisset” ve Bartın Devlet Hastanesinden Uzman Hemşire Betül Akkoç “Hemşirelikte Motivasyon, Güç ve Bilgiyi Deneyimle Taçlandırmak” konularında bilgiler verdi.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi İrem Albayrak ise panelde, “Sizin İziniz, Bizim Yolumuz” başlıklı konuşmasıyla öğrenci hemşirelerin gözünden hemşireliğin gelişimi için yapılması gerekenler konusunda önerilerini aktardı.

Panel, müzik dinletisinin ardından gerçekleştirilen “Hemşireliğe Bakış: Fotoğraf Gösterisi”nin ile sona erdi.